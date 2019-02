Ile Maurice: Cumul des postes - Un haut cadre des arts dirige la MASA malgré un avis contraire

Peut-on demander une opinion juridique et ne pas la respecter ? Surtout quand on est dans la fonction publique. Pourtant, malgré un avis juridique négatif, un haut fonction- naire du ministère des Arts et de la culture occupe le poste d'Officer-in-charge pour la Mauritius Society of Authors (MASA).

Suite au départ à la retraite de l'Officer-incharge de la MASA, l'année dernière, c'est ce haut fonctionnaire qui l'y a remplacé. Une source indique que ce dernier, qui est retourné au bercail après un passage à un autre ministère, avait recher- ché une opinion juridique lors de son précédent passage au ministère des Arts et de la culture, en 2015. Il voulait savoir «whether the representative of the ministry can be nominated as officer in charge pending the appointment of a director». Le directeur de la MASA avait été suspendu de ses fonctions en 2011, après des allégations de piratage.

Il ressort que le haut fonctionnaire ne serait pas «legally in order» de cumuler les deux fonctions. Soit il prend congé de la fonction publique pour être Officer in-charge, soit il est temporairement transféré à la MASA. Au vu de la situation actuelle, une source souligne que ce haut fonctionnaire ne respecte pas l'avis juridique qu'il a lui-même sollicité. D'autant plus que le cumul des postes équivaut à un cumul du salaire de haut fonctionnaire et de l'allocation d'Officer-in-charge.

Du côté du ministère des Arts et de la culture, une source officielle confirme que ce haut fonctionnaire a bien demandé un avis légal sur cette question. «En attendant le recrutement d'un Officer-in-charge, le haut fonctionnaire a assumé ces fonctions pour la bonne marche de l'institution étant donné que les procédures pour le paiement des royalties étaient en cours.»

La source affirme que ce haut fonctionnaire «ne perçoit pas le salaire fullfledged de l'Officer-incharge, mais seulement une allocation». De plus, elle indique qu'un appel à candidatures pour le poste sera «bientôt» lancé. Selon les indications disponibles, le conseil d'administration de la MASA aurait pris la décision de négocier le départ de Gérard Louise, le directeur suspendu, suite au procès.

Par ailleurs, des divergences entre le conseil d'administration et le haut fonctionnaire agissant comme Officer-in-charge sont apparues. Surtout lors du dernier exercice de paiement des royalties, en décembre 2018.

Manque de communication et lenteur d'exécution étaient parmi les griefs exprimés. Certains ont fait valoir que la présence de ce haut fonctionnaire renforçait la mainmise du ministère sur l'institution. Cela, au détriment des artistes. Ce ne serait pas l'unique cas de cumul de fonctions dans la fonction publique.