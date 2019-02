Maroc: L'Afrique en développement tient Salon à Casablanca

Les ressorts de l'intégration intra-régionale en termes de création de valeurs et d'opportunités exposés les 14 et 15 mars prochain

La 6ème édition du Forum international Afrique développement (FIAD) aura lieu les 14 et 15 mars prochains à Casablanca, sous le thème "Quand l'Est rencontre l'Ouest", a annoncé récemment le Club Afrique développement du Groupe Attijariwafa bank.

S'exprimant à l'occasion de la présentation de cet événement, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le PDG du Groupe Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani a indiqué que le FIAD, qui a réuni depuis sa création 8.000 acteurs économiques et politiques de 36 pays avec plus de 17.000 rendez-vous d'affaires, se voit comme un carrefour et une plateforme de référence en faveur du dialogue, de la promotion des investissements et du commerce intra-africain.

Cette manifestation vise également à promouvoir les échanges entre les opérateurs économiques africains et le reste du monde, a-t-il souligné, notant que le continent africain connaît une importante croissance mais aussi un potentiel de triplement du rythme de croissance industrielle et de doublement de la production à l'horizon 2025 ainsi qu'un potentiel agricole significatif, rapporte la MAP.

Pour sa part, la directrice du club Afrique développement, Mouna Kadiri, a fait savoir que les participants à la présente édition s'attèleront à examiner les ressorts de l'intégration intra-régionale en termes de création de valeurs et d'opportunités à travers notamment la participation à quatre plénières qui sont: "Accélérer l'intégration régionale, accroître la création de valeurs", "Comment repositionner la jeunesse africaine au cœur de l'action et de la création de valeurs", "Stand up for African Women Entrepreneurs" et "Le Positive Impact, garant d'une croissance solidaire et responsable".

Au programme de cette rencontre figurent également des rendez-vous B2B visant à identifier les leviers concrets de développement et de générer des partenariats, un "marché de l'investissement" où sept pays sont à l'honneur à savoir le Cameroun, la Côte d'ivoire, l'Egypte, l'Ethiopie, le Kenya, le Mali et le Rwanda et des rendez-vous B to G, outre la cérémonie de remise des trophées de la coopération Sud-Sud.

Ce forum connaîtra l'attribution des trophées de la coopération Sud-Sud à trois entreprises africaines en reconnaissance de leurs contributions au développement des échanges intra-africains, dans le cadre de relations de commerce, de partenariat et/ou de réalisation d'investissements productifs et structurants au sein du continent africain. Sous l'égide de la Fondation Al Mada, des trophées du jeune entrepreneur seront également décernés aux trois jeunes entrepreneurs africains en récompense de leur ambition et de leur dynamisme d'entrepreneuriat, a fait savoir Mme Kadiri.

Le Forum prévoit de recevoir plus de 1.500 chefs d'entreprise et décideurs de plus de 20 pays africains et pays partenaires afin d'identifier les leviers concrets de développement, générer des partenariats et des flux de trade.