Afrique: Transport aérien - Air France choisit son réseau africain pour lancer ses nouvelles cabines sur Airbus A330

C'est la capitale du Ghana, Accra, qui a été retenue par la compagnie française pour l'inauguration de ses vols avec trois classes rénovées sur ses quinze appareils Airbus A330.

La première destination desservie sera Accra via Ouagadougou, au Burkina Faso, avec un équipement haut de gamme. L'avion est composé de trois classes. La classe affaires, qui offre trente-six sièges-lits de plus de deux mètres de long; un Premium Economy de vingt-et-un sièges dans une coque fixe; et une classe Economy de cent soixante-sept sièges, avec davantage d'espace entre les accoudoirs, une mousse ergonomique renforcée, une inclinaison pour le siège, une prise électrique et un port USB.

Jusqu'à la fin de l'hiver, les clients pourront bénéficier de ces cabines vers Accra, Ouagadougou et Houston (États-Unis). Et dès cet été, le nouvel Airbus A330 s'envolera progressivement vers Cotonou (Bénin), Lagos (Nigeria), Niamey (Niger) ainsi que Bangalore et Delhi (Inde) sans oublier Seattle, Chicago et Dallas (États-Unis).

Les autres destinations africaines sont déjà desservies par des Boeing 777 (Dakar, Bangui, Libreville, Douala, par exemple) ou en A380 (Abidjan, Johannesburg). Les Airbus A330 seront connectés à internet d'ici à 2020.