Maroc: Des échanges sur les offres de formation et la diversification des filières

Une délégation marocaine est à Brazzaville pour s'imprégner, entre autres, des axes de coopération en matière de formation professionnelle et qualifiante.

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Nicéphore Fylla de Saint Eudes, a échangé, le 26 février à Brazzaville, avec une délégation de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail du Maroc, conduite par Driss Bettache. « Nous sommes venus faire un diagnostic du dispositif de formation professionnelle en qualité et en quantité », a indiqué ce dernier. Au cours de l'entrevue, le ministre a, en effet, fait état des attentes du Congo en matière de développement du système de formation professionnelle.

Dans le cadre de cette coopération, selon Driss Bettache, il sera notamment question de faire en sorte que les offres de formation tiennent comptent du Plan national de développement et que la diversification des filières réponde aux besoins de l'économie nationale. Ainsi, le Maroc apportera son expertise dans l'ingénierie de la formation, de la formation des formateurs et renforcera les capacités des centres de formation.

Les échanges entre les deux parties s'inscrivent dans le cadre de la convention signée en avril 2018 à Brazzaville par le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, et le roi du Maroc, Mohamed VI. Cette convention qui s'articule autour de plusieurs axes de coopération prévoit l'accueil au Maroc des jeunes congolais pour la formation professionnelle. « C'est déjà chose faite puisqu'une vingtaine de jeunes y est pour poursuivre leur formation », a précisé Driss Bettache.

Le séjour de travail de la délégation marocaine va durer une semaine. Les descentes sur le terrain sont prévues pour se faire une idée des centres de formation et d'autres structures concernées. Selon Driss Bettache, le Congo et le Maroc font preuve d'une coopération sud-sud solidaire et agissante.