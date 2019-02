Soudan: Directeur de la production à Kassala rencontre la délégation de PAM

Kassala — Le Directeur général du ministère de la production et des ressources économiques, Ali Mohamed Ali a rencontré le vice-directeur pour des programmes au Soudan, Adham Mosalam.

Ali a affirmé le souci du ministère en ce qui concerne des programmes mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial (PAM) comme un partenaire principale dans la réalisation du but stratégique du ministère par fournir de soutien nécessaire afin de réaliser la sécurité alimentaire de l'homme de l'Etat à travers un certain nombre des projets en particulier récolte de l'eau, foresterie et travail à l'alimentation.

Il a également, appelé à la nécessité de la coordination et la planification conjoint, la sélection des programmes, les zone de les mis en place et les organisations nationales afin de rassurer la livraison du soutien aux ciblés. Soulignant le rôle du ministère dans la fourniture d'aide technique et consultatif.

Adham a indiqué la préoccupation de PAM dans la mise en œuvre des programmes en collaboration avec le ministère selon ces programmes stratégiques afin de fournir le support aux sociétés ciblés, faisant allusion que la visite de l'Etat Kassala vient dans le cadre de suivi et évaluation, et a confirmé la poursuivre de la coopération et la coordination entre le ministère, PAM, les organisations étrangères et nationales afin de présenter le soutien et l'amélioration de services pour les ciblés.