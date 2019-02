Sénégal: Quand la pénétration et la couverture 3G, 4G et 4G+ prennent de la côte

L'exercice 2018 de la Sonatel est marqué par l'amélioration de la pénétration et de la couverture 3G, 4G et 4G+.

Un acquis mis à l'actif des investissements soutenus réalisés par le groupe qui, selon la Direction Communication Institutionnelle et des Relations Extérieures de l'entreprise, sont principalement axés sur le réseau, dans le but d'améliorer la qualité de service, et dans la data mobile.

Une option qui répond au développement des usages et accroître l'avantage stratégique de Sonatel sur la connectivité très haut débit fixe et mobile.

Selon la même source, ces investissements ont permis au groupe de maintenir sa trajectoire de rentabilité par l'amélioration de la qualité de la relation client, la poursuite des efforts sur la qualité de service, la fidélisation et la maitrise des charges.

Dans cette même logique, on apprend que le renouvellement des réseaux d'accès, la densification des réseaux mobiles et l'extension des plateformes de services ont mobilisé l'essentiel de ces investissements avec l'accélération du déploiement des projets de couverture et l'augmentation des capacités réseaux sur le broadband mobile (3G, LTE, LTE+) et fixe (FTTH) en soutien à la forte croissance des usages.