Madagascar: Cabaret - Le Groupe Aina revient à l'Amitié Fandian

Le groupe Aina sera au grand complet à l'Amitié Fandian.

La musique éclectique du groupe Aina a bercé bien des gens amateurs de variété.

Depuis presque 36 ans, la formation ne cesse d'explorer les multiples couleurs musicales en vogue. Pour cette année, le groupe Aina a choisi de revenir sur la scène de l'Amitié Fandian 67 Ha, le temps d'un cabaret. Histoire de reprendre là où ils ont laissé, ils retrouveront les noctambules ce vendredi. Il y sera question de « country », de reggae, de « salegy » mais surtout de « bagasy». Effectivement, Benja et ses compères tendent de plus en plus vers ce genre qui a fait l'âge d'or de la musique des hauts plateaux. L'on peut par ailleurs citer les « Tonga ny fety », « Gasikara », « Malahelo malala ».

Disponible sur les plateformes digitales depuis des années, le groupe Aina a su suivre la tendance, et survivre dans le monde du showbiz malgache, même s'il n'est pas particulièrement connu du public lambda. Pourtant, le groupe Aina fait partie des rares formations musicales actuelles chantant du « kalon'ny fahiny » tels que « Ho mandrakizay ». Toutefois, les autres morceaux seront également primés, « Mifalia », « Fahatsiarovana », « Vakansy » et « Nofin'i Legona » et leur fameux « Sega Dombolo ».

A savoir que l'équipe sera au complet avec Hery, Denis et Do derrière leurs instruments de prédilection, et comme à son habitude avec Benja et Mina au micro. Ceux qui sont habitués au groupe auront de quoi faire ravir les oreilles, avec de la musique en toute convivialité.