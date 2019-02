Madagascar: Météo - Pluies et rafales abondantes pour les deux jours à venir

Hier aux aurores, la capitale a été bien arrosée. Pour les deux prochains jours, le service de la Météorologie prévoit des pluies abondantes et des probabilités de rafales, notamment dans la partie septentrionale de la Grande île.

Ce jour. Par ailleurs, sur la façade orientale des hautes terres, le temps va être sec. Pour aujourd'hui en revanche, la météo prévoit une minimale de 17°C- dans le Vakinankaratra- et une maximale de 33°C localisée sur Mahajanga, Morondava et Maevatanana. Dans le Sambirano, la Région Sofia et sur Nosy-Be, des averses sont prévues, même topo pour les Régions Atsimo-Atsinanana et Vatovavy-Fitovinany. Antsiranana, SAVA, Analanjirofo et Toamasina seront également arrosées. Le temps va être sec sur le reste de l'île. L'après-midi, il continuera à faire sec sur le centre-ouest et des averses orageuses s'abattront sur l'île, sauf sur : Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavy- Fitovinany et la partie orientale des Hautes terres.

Jusqu' au 3 mars. Le Nord-Est de Madagascar sera sujet à des averses orageuses en raison de l'amas nuageux qui s'installera toute cette semaine. Pour les hautes terres centrales en revanche, ce sera les averses orageuses, tonnerres et rafales au menu. Des inondations seront donc à craindre. Heureusement, l'intensité et la fréquence des précipitations diminueront à mesure que le week-end approche. En ce qui concerne les températures, elles seront légèrement plus fraîches demain (comprises entre 17°C et 25°C), mais elles commenceront à grimper dès jeudi qui vient (28°C-34°C).