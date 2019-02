Madagascar: Terre en mêlées - Trois jeunes filles rayonnantes sont de retour au pays

Pela, Marcellia, Sonia étaient en France pas pour les vacances mais, pour acquérir de l'expérience. Le 15 février dernier, les trois « ambassadrices malgaches de l'égalité femmes/ hommes par le rugby » sont de retour au pays.

Après avoir donné le coup d'envoi du match d'ouverture du tournoi des VI Nations devant plus de 60 milles spectateurs au stade de France, Sonia et Marcellia ont exprimé leurs joies devant les journalistes hier à l'IFM à 11 heures.

« Je remercie terre en mêlée d'avoir développé le rugby malgache en général et le rugby féminin en particulier » Solofoson Bien Aimé lors de son intervention. « Même si le rugby féminin s'est introduit récemment à Madagascar, la Grande île est le quatrième pays après l'Afrique du Sud, Onganda et le Kenya à pratiquer cette discipline », a-t-il ajouté .

D'après Patrick Perez, l'ambassade de France soutient terre en mêlée depuis plusieurs années. Cette association réalise des choses formidable» les trois ambassadrices ont été dignes de porter haut le drapeau malgache.

Le voyage enrichissant. Marcellia et ses copines ont eu l'opportunité de rencontrer des stars de rugby comme Johnny Wilkinson et Thierry Dusautoir. A Toulouse, elles ont participé à un entraînement avec l'équipe pro du stade Toulousain. Elles ont également joué avec des jeunes filles de clubs de la région toulousaine. « Le rugby français à un niveau en dessus de la moyenne », explique Marcellia. « Les joueuses ont des gabarits énormes. Ce voyage en France a nourri mon ambition. Avec des entraînements intenses, on peut devenir comme eux », a rajouté la jeune fille.

Programme 2019-2020. Chaque année, cette association met la barre de plus en plus haut alors, cette année l'association renforcera les actions de formation et la capacité de l'équipe éducative, ensuite tentée de lancer des projets de mobilité pour les jeunes. Puisque Marcellia a exprimé le souhait de revenir, en 2020 ce sera toute l'équipe qui ira en France. Au-delà de simple aspect sportif, Terre en mêlée a permis à ces jeunes filles de relever la tête, et de rêver.

Terre en mêlée a ouvert l'horizon à ces trois filles. Désormais, le rêve de ces trois jeunes filles est réalisé.