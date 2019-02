Algérie: Congrès de l'UNFS - Appel à la création d'un réseau international de solidarité avec la femme sahraouie

- Les participantes au 8e congrès de l'Union nationale des femmes sahraouies (UNFS) ont adressé une lettre au monde dans laquelle elles ont exprimé leur rejet de l'occupation des territoires sahraouis par le Maroc, appelant à la création d'un réseau international de solidarité avec la femme sahraouie.

Trois jours durant, les femmes sahraouies ayant pris part à ce congrès ont condamné les violations perpétrées par l'occupant à l'encontre des militantes sahraouies qui poursuivent, toutefois, leur combat jusqu'au recouvrement du peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.

Dans ce cadre, la représentante de l'association de solidarité à Castille-et-Léon (Espagne), Yolanda Martine a plaidé pour la création d'un réseau international de solidarité avec la lutte de la femme sahraouie.

Pour sa part, Paloma Lopez de l'association de solidarité au Parlement européen a salué "le militantisme de la femme sahraoui qui lutte pour accéder à son droit légitime à la liberté et l'indépendance", tout en dénonçant les accords conclus entre le Maroc et l'UE englobant les eaux territoriales sahraouies, et ce en flagrante violation à la loi européenne et aux décisions de la Cour de justice de l'UE.

A cette occasion les participantes ont souligné le rôle prépondérant de la femme sahraouie à travers son militantisme, sa résistance à tous les niveaux (camps des réfugiés, territoires sahraouis, diaspora) et sa participation active à l'édification des institution des l'Etat sahraoui.

Elles ont exhorté également les femmes du monde, notamment les femmes africaines à être solidaire avec la femme sahraouie et soutenir sa résistance face à l'occupant, tout en lui permettant de contribuer en tant que partenaire au développement, la justice et la paix internationales, a relevé mardi, l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Les femmes sahraouies déterminées à poursuivre le combat pour la libération

En présence du président sahraoui Brahim Ghali, les travaux du 8ème congrès de l'UNFS ont pris fin, lundi, par la réaffirmation de la poursuite de la bataille de libération que mène le peuple sahraoui, sous la direction de son représentant légitime et unique, le Front Polisario, et ce jusqu'à la concrétisation de la liberté et de l'indépendance.

Lors de la séance de clôture, la bonne ambiance et les débats qui ont empreint les travaux du 8ème congrès, concrétisés par l'examen approfondie de l'action des comités (Loi fondamentale, programmes de l'action nationale), ont été salués, lit-t-on dans l'allocution du responsable du Secrétariat politique du Front Polisario, Hamma Salama.

La déclaration finale ayant sanctionné les travaux dudit congrès a souligné le rôle leader qu'occupe la femme sahraouie dans les deux batailles de libération et d'édification, exhortant les femmes à poursuivre la lutte et les sacrifices et à être au service du peuple et de ses objectifs légitimes.

Outre le débat responsable et conscient autour des documents issus des conférences nationales préparatoires, poursuit la déclaration finale, ledit Congrès a été caractérisé par l'organisation d'ateliers qui traitent, pour la plupart, des causes qui intéressent la femme sahraouie, en termes de la participation politique de la femme et des jeunes filles, l'édification de la paix et des droits de l'Homme, l'autonomisation de la femme, les affaires sociales de la famille, la santé, l'enseignement, son rôle dans le renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles, l'information, la communication, la culture, le sport, ainsi que la coopération et la solidarité internationales.

Le Congrès a appelé les Nations unies et le Conseil de sécurité, en particulier, à "l'accélération de la mis en œuvre des résolutions et des recommandations afférentes au conflit du Sahara Occidental, au parachèvement du processus de décolonisation de la dernière colonie dans le continent africain, la nécessité de protéger les droits de l'Homme dans les régions sahraouies occupées, leur surveillance et l'établissement de rapports y afférents".

Au terme des ses travaux, le 8ème congrès a adopté deux documents relatifs respectivement à la Loi fondamentale, le programme d'action, aux messages et recommandations, sanctionnés par une déclaration finale, ainsi que par une direction élue, à savoir la Secrétaire générale et le Bureau exécutif de l'Union.