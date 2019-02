Angola: Analyse du plan de formation et de gestion des enseignants

Luanda — La commission en charge de la politique sociale du Conseil des ministres a analysé mardi le plan d'action du programme national de formation et de gestion des enseignants pour 2019.

Le plan d'action du programme national de formation et de gestion des enseignants de 2019 vise à promouvoir une meilleure qualification et de meilleures performances des enseignants du niveau préscolaire, primaire, secondaire, et technico-professionnel, indique la note.

La réunion, dirigée par le ministre d'Etat chargé du Développement économique et social, Manuel Nunes Júnior, a recommandé l'élaboration d'une stratégie de communication permettant la mobilisation d'un plus grand nombre d'acteurs, afin de garantir leur succès et une coordination adéquate entre ces organisations.

La Commission de la politique sociale a fait une première appréciation du projet de décret présidentiel approuvant le statut du sous-système de l'éducation des adultes, qui établit son régime juridique d'organisation et de gestion des programmes.

Le projet définit également un ensemble de mesures garantissant l'inclusion et l'intégration scolaire des personnes âgées de 15 ans.