Congo-Kinshasa: L'ONU prévoit d'«innovantes» activités pour le mois des femmes

communiqué de presse

Kinshasa, 26 février 2019 - La MONUSCO et les agences des Nations Unies en République démocratique du Congo se proposent de lancer officiellement les activités du mois dédié aux femmes à partir du 08 mars 2019.

L'équipe conjointe du système et de la Mission des Nations unies, composée de plusieurs délégations, de la Division de la Communication Stratégique et de l'Information Publique (SCPID), de l'ONU Femmes, FAO, BCNUDH, BIT, UNOPS, UNESCO, UNPOL, UNFPA, au cours de sa deuxième réunion préparatoire des célébrations, l'a assuré mardi 26 février.

L'ONU célèbre cette année la 44ème édition de la Journée internationale des femmes, sous un thème des plus évocateurs : « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover le changement ».

Les systèmes des Nations Unies tient à organiser, en partenariat participatif, de nombreuses activités liées à la communication et aux plaidoyers innovants permettant de faire progresser l'égalité de sexes et l'autonomisation des femmes, sur toute l'étendue de la RDC.

C'est pour mieux atteindre l'objectif général de sensibilisation des communautés nationales et internationales à l'importance des Objectifs de développement durable (ODD), que la famille onusienne en RDC veut totalement s'approprier de la commémoration du mois des femmes 2019.

Après celle du 20 février, la deuxième rencontre du comité organisateur, qui a réuni l'ensemble des partenaires internes intervenant dans le domaine du Genre, a amandé le calendrier de toutes les activités prévues, qui commenceront par la commémoration effective par des cérémonies officielles, sous le leadership du Ministère de genre, enfant et famille.

Ces activités répondant à un besoin très expressif du thème mondial de la Journée internationale des femmes 2019 susmentionné, sont clairement endossées par le leadership des Nations Unies en RDC qui soutient « l'idée d'une femme innovante qui se préoccupe du développement de sa nation ».

Elles tourneront autour de la promotion de l'entreprenariat, des principes d'autonomisation des femmes et de l'exposition sur la masculinité positive.

Une foire-exposition est prévue sous le thème "Innovation comme moteur de changement pour l'autonomisation des femmes et le progrès vers une planète 50-50" .

Des émissions spéciales de la Radio Okapi avec les femmes journalistes et parlementaires, ainsi que des Forums d'échanges d'expérience et de renforcement des capacités pour les femmes journalistes et parlementaires.

En prélude du mois des femmes, la Section Genre de la MONUSCO dans la ville de Bukavu a ouvert mardi 26 février 2019, une série d'activités, dont le vernissage d'une exposition- photos.

Au menu du programme, du 27 février au 02 mars 2019, quelques séances de réflexion non moins intéressantes : "Dialogue inter religieux : rôles du genre pour la paix" ; "Les forces de sécurité, la paix et la promotion de l'égalité entre hommes et femmes' ; "Analyse de la participation des femmes aux processus électoraux de 2018 en RDC".

Tout porte à croire que la famille onusienne en RDC est plus que jamais déterminée à "Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement", ensemble avec et pour les femmes congolaises.