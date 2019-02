Ile Maurice: Vedic Social Organisation - «La gérante ne donnait pas de médicaments aux enfants... », dit Rita Venkatasamy

Le titre du résultat de l'enquête sur la Vedic Social Organisation (VSO) donne le ton. «Violation of Children's Rights: unethical practices by the managing committee of the Vedic Social Organisation.» Rita Venkatasamy a animé une conférence de presse ce mercredi 27 février pour expliquer pourquoi les abris gérés par l'organisation d'Assa Guness ont été fermés.

Abus verbaux et physiques, surpopulation, non-respect de la liberté religieuse des enfants, manque d'hygiène ou encore, une gestion qui laisse à désirer. Ce sont là quelques points avancés par l'Ombudsperson for Children. «À un moment, Asha Guness avait cessé de donner des médicaments aux enfants car elle croyait en la médecine alternative. Lorsqu'on gère un abri, on ne peut pas prendre de tels risques» a-t-elle fait savoir.

De plus, au début, lorsque les enfants ont été questionnés, 64 % avaient affirmé qu'ils étaient ravis de la fermeture de la VSO. Par la suite, le chiffre a grimpé à 100 %. Selon Rita Venkatasamy, c'est lorsqu'ils ont été placés ailleurs qu'ils ont vu la différence.

L'enquête a aussi démontré que la gestion des centres ne respectait pas les normes. Outre le fait que la plupart des membres de la VSO étaient de la famille d'Asha Guness, l'Ombudsperson for Children a aussi affirmé que la gérante a utilisé les subventions de l'État à des fins personnelles. Plusieurs enfants n'avaient pas de dossiers, il n'y a pas de traces de paiement de son personnel et la gérante a fait fi des recommandations de la National Audit Office et de la Registrar of Associations.

Rita Venkatasam a tenu à faire ressortir que l'enquête a pris sept mois car Asha Guness n'a pas coopéré. «Elle n'a pas soumis des documents requis ou encore, elle a dit être malade et pouvait pas répondre aux demandes.