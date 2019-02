Sénégal: Lyon - Pape Cheikh Diop - L'Hispano-Sénégalais reste patient

En manque de temps de jeu à l'OL, Pape Cheikh Diop est parti pour être titulaire contre le SM Caen, mercredi en Coupe de France.

Avec la présence de Tanguy Ndombele, Houssem Aouar ou encore Lucas Tousart, Pape Cheikh Diop a du mal à s'imposer du côté de l'Olympique Lyonnais. Arrivé à l'été 2017 en provenance du Celta de Vigo, le milieu espagnol d'origine sénégalaise n'avait fait qu'une seule apparition lors de l'exercice précédent. Et cette saison, il doit se contentent d'un poste de remplaçant, avec 21 apparitions toutes compétitions confondues mais seulement 8 titularisations.

Il devrait être aligné d'entrée de jeu lors du quart de finale de Coupe de France, mercredi soir. En conférence de presse de veille de match, le jeune milieu de terrain sénégalais a analysé sa situation sportive au sein du club rhodanien.

« Je me sens bien, j'ai la patience parce qu'on a des bons joueurs ici, on a une bonne équipe (... ). C'est ma deuxième année à l'OL, l'important c'est que je donne tout à l'entrainement et j'attends chaque jour d'avoir la possibilité de me montrer. Je pense que ça va venir, je le sais. Si c'est demain (aujourd'hui), je donnerai tout et je montrerai que je suis capable d'être titulaire dans cette équipe ».

S'il estime qu'il ne lui « manque rien » pour être un titulaire à l'OL, Diop ne blâme pas Bruno Genesio. « Je travaille beaucoup, je donne tout à l'entrainement et après le coach décide. Il sort toujours la meilleure équipe qu'il pense pour gagner. Je sais que je peux être un joueur en qui il peut avoir confiance. La titularisation va venir. On a un effectif avec beaucoup de joueurs. Quand le coach me donne une opportunité, je montre que je peux jouer comme les autres ».

Ambitieux, l'international U21 de l'Espagne est persuadé d'écrire son nom parmi les grands joueurs passés à Lyon. « Il me reste trois ans de contrat, je sais qu'un jour je deviendrai un grand joueur de l'OL ! »