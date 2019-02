Congo-Brazzaville: Judo - La tutelle sanctionne la fédération nationale

Pour avoir engagé un bras de fer contre le comité de gestion de crise qu'il a mis en place, le ministère des Sports et de l'éducation physique a pris de sérieuses mesures contre la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécojuda), menaçant même de lui retirer l'agrément au cas où elle ne respecterait pas cette décision.

La Fécojuda récolte ce qu'elle a semé. Le ministère des Sports et de l'éducation physique a, en effet, décidé de suspendre ses relations avec elle pour une période maximale de six mois. Tel est le contenu de la décision n°0266/ Msep-cab du 21 février, signée par Hugues Ngouélondélé.

La même décision précise que pendant cette période, le ministère des Sports et de l'éducation physique suspend également son assistance financière, matérielle et en personnel d'appui. Tout le personnel qui était affecté à cette structure est donc immédiatement retiré et la Fécojuda est interdite d'organiser des manifestations et compétitions nationales à caractère officiel.

« La Fécojuda est interdite de se produire dans toutes les installations et équipements sportifs de l'Etat sur toute l'étendue du territoire », indique la décision qui martèle : « la Fécojuda doit sous huitaine, à compter de la signature de la présente, restituer tout le matériel didactique et sportif mis à sa disposition par le ministère des Sports et de l'éducation physique ».

Il lui est aussi imposé une interdiction formelle de représenter le Congo dans toutes les manifestations et compétitions internationales. « La Fécojuda dispose d'un délai de six mois à compter de la date de signature de la présente décision, pour régulariser sa situation en organisant une assemblée générale élective extraordinaire ; passé ce délai, la fédération s'expose au retrait de l'agrément accordé par le ministère en charge des sports », souligne la décision.

Le directeur de cabinet, le directeur général des Sports et le président du Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) ont été chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de cette décision.

En rappel, le 28 mai 2018, le ministère des Sports avait mis en place à la fois un comité de gestion de crise de judo et un comité de normalisation. Le comité de gestion est dirigé par Jean Nganga, le conseiller aux Sports du ministre. Brice Merlun Lepébet (directeur général des Sports), Hilaire Toualani Ngouari (représentant du Cnosc), Aya Caloger (représentant du comité de normalisation) et Marien Ikama (président de la Fécojuda) composent ce comité avec pour mission de préparer l'assemblée générale élective. Mais Marien Ikama avait saisi la Chambre de conciliation d'arbitrage et de sports pour contester l'existence du comité de normalisation, sans avoir eu gain de cause. Lors d'un conseil fédéral tenu le 15 février, il a décidé de radier Aya Caloger et Francis Ata avant de dénoncer les interférences de la direction générale des Sports dans le fonctionnement de la fédération. Pire encore, la Fécojuda avait décidé d'organiser son assemblée générale dans un délai de trois mois sans tenir compte des propositions du ministère des Sports et de l'éducation physique. Se trouvant aujourd'hui coincée, la Fécojuda n'a plus d'autres options que de se plier à la décision de la tutelle sinon elle perdra l'agrément qui lui a été accordé par l'Etat. Affaire à suivre.