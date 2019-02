Sénégal: Tony Sylva se retrouve en Dialy Ndiaye, nouvelle recrue de Cissé

Dakar — L'ancien gardien et préparateur des portiers des Lions, Tony Sylva, se retrouve à travers le nouvel appelé Dialy Ndiaye, portier finaliste de la CAN U20 qui a été sélectionné pour les deux matchs devant opposer le Sénégal à Madagascar et au Mali en mars prochain.

"Il doit percevoir cette sélection comme un encouragement à son talent et au travail qu'il a déjà eu à faire", a commenté l'ancien portier finaliste de la CAN 2002 avec les Lions au sujet du nouvel appelé.

"Moi aussi, j'ai eu à jouer une CAN des moins de 20 ans en 1993 en Ile Maurice", a rappelé Tony Sylva, formé à l'académie Aldo Gentina.

Tony Sylva qui a rejoint ensuite l'AS Monaco, partenaire du centre de formation, indique qu'il y a beaucoup de travail derrière pour faire partie de l'équipe A.

"Mais Dialy (Ndiaye) mérite largement sa présence ici pour avoir réalisé une belle performance lors de la CAN U20", a-t-il justifié.

Il dit percevoir de grandes qualités chez le jeune portier de Cayor Foot.

"C'est un immense potentiel qui mérite qu'on y prête attention", a-t-il vanté, appelant cependant à son cadet à faire attention aux laudateurs.

"Surtout, il doit faire attention et prendre cette sélection comme une motivation à travailler davantage", a conseillé l'ancien portier international.

Le portier de Cayor Foot (Ligue 2 sénégalaise), finaliste de la CAN U20, est le seul joueur local parmi les 25 sélectionnés pour les matchs contre Madagascar du 23 mars et contre le Mali trois jours plus tard.