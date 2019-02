Madagascar/Sénégal: Eliminatoires CAN 2019 - Aliou Cissé dégage son groupe ce mercredi

Aliou Cissé va dévoiler ce mercredi, à 10h, sa liste des joueurs sélectionnés pour la rencontre Sénégal-Madagascar du 23 mars, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Can 2019.

Mais aussi le match amical que les Lions vont livrer contre le Mali et calé le 26 mars. Déjà qualifiés, le sélectionneur Aliou Cissé en profitera pour expliquer ses choix en direction du prochain rendez-vous continental

Aussi bien le Sénégal et Madagascar, les Aigles du Mali ont également validé leur ticket pour la phase finale de la compétition. Ces deux rencontres pourraient se tenir au stade Lat Dior de Thiès en raison des travaux de rénovation du stade Léopold Senghor annoncés par l'Etat.

Pour le sélectionneur, ces deux prochaines confrontations seront sans doute mises à profit pour convoquer de nouveaux joueurs, procéder à de nouveaux tests pour mieux se projeter vers le rendez-vous continental qui se jouera pour la première fois avec 24 pays.

Après cinq journées, le Sénégal s'est emparé de la tête du groupe A des éliminatoires de la Can. Après la double confrontation remportée contre la Guinée équatoriale (3-0 et 1-0) et le Soudan (3-0, 2-0), les Lions avaient été contraints au match nul par les Baréas de Madagascar.

A un peu moins d'un mois de la dernière journée, la Caf a déjà dévoilé la date du tirage au sort. Les 24 nations qualifiées connaitront le vendredi 12 avril prochains au Caire, leurs adversaires dans 6 groupes qui seront réparties. En attendant, seules 14 équipes ont pour l'instant validé leur ticket pour le pays des Pharaons.