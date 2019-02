Sénégal: Présidentielle 2019 - L'Ue et les Etats-Unis valident le scrutin

Dans un communiqué transmis à la Rédaction datant d'hier mardi 26 février, la mission d'Observation électorale de l'Ue a magnifié le déroulement du scrutin présidentiel du 24 février dernier.

«La Mission d'observation électorale de l'UE salue un scrutin calme et transparent avec une forte mobilisation des électeurs malgré un blocage du dialogue politique et un manque de confiance entre opposition et majorité», mentionne le document.

La cheffe de la Mission d'observation de l'UE, Elena Valenciano, de préciser: «Les observateurs ont suivi la compilation dans 35 Commissions départementales de recensement des votes... ».

Elle poursuit: «L'élection présidentielle s'est cependant déroulée dans un climat caractérisé par un manque de confiance et un blocage du dialogue entre l'opposition et la majorité».

Toutefois, «la Mission a relevé que les procédures ont généralement été respectées dans les bureaux de vote observés, à l'exception de la vérification de présence d'encre indélébile sur les doigts des électeurs, qui n'était pas systématique.

Les observateurs ont également rencontré des cas isolés d'électeurs détenant leur carte qui n'ont pas pu voter parce que leurs noms ne figuraient pas sur les listes d'émargement.

Dans l'ensemble, les procédures de dépouillement ont été conduites de manière transparente et ordonnée.

La centralisation des résultats a été évaluée positivement dans la quasi-totalité des Commissions de recensement des votes observées. Les candidats y étaient généralement représentés et les procédures appliquées de façon transparente et consensuelle».

De son côté, Stefan Gehrold, chef de la délégation de députés du Parlement européen, de déclarer: «La question du dialogue entre les forces politiques sénégalaises mérite d'être soulevée.

Celui-ci, qui a permis à la démocratie sénégalaise de s'enraciner et s'épanouir depuis de nombreuses décennies, doit être conservé, à l'image, d'ailleurs, du scrutin de dimanche lors duquel les décisions liées à la clôture et au décompte étaient prises de façon concertée entre les membres des bureaux de vote et les représentants de tous les candidats.»

Enfin, «la Moe de l'UE appelle les candidats à faire preuve de responsabilité dans l'attente de la publication des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes... ».

A noter que le jour du scrutin, la Mission a observé les procédures d'ouverture, de vote et de dépouillement dans 701 bureaux de vote.

Les Etats-Unis félicitent les Sénégalais

L'ambassade des Etats-Unis à Dakar a publié un communiqué hier, mardi 26 février, pour se féliciter de la bonne organisation de la présidentielle. « Nous félicitons les Sénégalais pour ce scrutin pacifique.

Nos équipes d'observateurs ont sillonné le pays et ont été impressionnées par l'organisation et la discipline du processus électoral».

La représentation diplomatique dit attendre patiemment la publication des résultats officiels. Après avoir valorisé les relations entre les deux pays, les Etats-Unis se réjouissent de travailler avec le Président qui sera élu.