Burkina Faso: Troubles de menstrues, bouffées de chaleur, ostéoporose - Que faire face à la présence de la ménopause ?

Cet article s'adresse aux femmes de façon générale, mais plus particulièrement à celles atteintes de ménopause. En effet, nous remarquons que c'est une période qui surprend beaucoup d'entre elles.

Les troubles liés aux règles, les bouffées de chaleur, les os qui se fragilisent. Alors que faire face à ce changement subit de l'organisme ? Quelques astuces que nous vous proposons.

Vers quarante-cinq ans environ, souvent même plus tôt et parfois plus tard, l'organisme de la femme subit des changements. Les menstrues diminuent ou, au contraire, deviennent plus abondantes.

Parfois, elles surviennent tous les quinze jours pendant quelques mois, puis s'espacent pour n'apparaître que tous les deux mois. Finalement, elles disparaissent. C'est la ménopause qui sonne.

Mais tenez-vous bien que la ménopause ne s'accompagne pas seulement de troubles liés aux règles douloureuses, car à côté il y a aussi les bouffées de chaleur qui apparaissent à ce moment-ci.

Les bouffées de chaleur : Elles se manifestent par une sensation de chaleur intense et diffuse sur la partie supérieure du buste, le cou et le visage, apparaissant brutalement et disparaissant spontanément.

Les bouffées de chaleur peuvent donner lieu à des rougeurs, des sueurs, des frissons et plus rarement à des vertiges.

Elles surviennent majoritairement la nuit. Au moment de la ménopause, les femmes peuvent ressentir jusqu'à dix bouffées de chaleur par jour, chacune d'elles pouvant durer jusqu'à trente minutes.

L'ostéoporose : Pour toutes les femmes qui atteignent l'âge de la ménopause, la grande crainte n'est pas forcément les bouffées de chaleur, mais aussi l'ostéoporose.

Elle se caractérise par la fragilité des os qui deviennent friables et peuvent se rompre au moindre choc.

Comment l'éviter en période de ménopause?

Selon les spécialistes, le moment idéal pour se protéger de l'ostéoporose est la trentaine. A cet âge, on a encore la possibilité de bien assimiler de fortes quantités de calcium pour rendre les os plus forts.

De cette manière, on a la certitude qu'à l'âge de la ménopause, ils resteront résistants et ne se briseront pas au moindre choc ou à la moindre chute.

Même après trente ans, on peut renforcer les os en faisant le sport, en buvant du lait, en mangeant des légumes tels que : les petits pois, les haricots verts, le céleri, etc. Ainsi que des fruits de mer comme les maquereaux.

Comment faire partie des femmes pour qui la ménopause se déroule sans troubles désagréables ?

Pour certaines femmes, c'est-à-dire celles qui s'y sont préparées en conséquence, la ménopause passe inaperçue et ne leur cause pas de souci majeur.

Par contre, il y a des femmes qui ressentent tous les troubles possibles notamment des rapports sexuels douloureux, des irritabilités et voir la dépression...

Concernant les femmes qui sont mal préparées, la ménopause devient un vrai calvaire, parce qu'elles souffrent d'hypertension artérielle et de palpitation.

Souvent leurs os deviennent plus fragiles et c'est l'ostéoporose. Tous ces troubles sont liés à la baisse de la production d'œstrogènes, des hormones que le corps fabriquait jusqu'à ce stade.

La grande précaution à prendre dès le début de la ménopause est la suivante :

Au moment où les règles commencent à s'espacer et à devenir irrégulières, il est important que la femme soit vigilante en matière de contraception. Il y a des femmes qui se retrouvent enceintes, par surprise, car elles croient qu'elles sont ménopausées.

En fait, malgré les apparences, elles demeurent fécondes jusqu'à la disparition complète des règles. Une grossesse en ce moment-ci n'est pas évidemment souhaitable, car elle pourrait être préjudiciable à la santé de la femme et le risque de mettre au monde un enfant mal formé est beaucoup plus grand ; sans compter qu'à cet âge-là, il est probable que les enfants sont déjà grands et que vous aspirez sans doute à autre chose qu'à vous occuper d'un bébé.

Pour que la ménopause se passe dans les meilleures conditions, que les troubles soient les plus discrets possibles, voici quelques moyens naturels à adopter :

- L'alimentation est très importante : il est recommandé de boire peu d'alcool et de café, car ce sont des excitants qui peuvent aggraver les troubles.

- Mangez moins de viande rouge, préférez le poulet, la dinde et le porc. Le poisson est un excellent aliment pour la femme en cette période.

- Réduisez votre consommation de sucres et de graisses. Mangez davantage de fruits, de légumes et de céréales.

- Le sommeil : Il est important que vous dormiez, ne veillez pas, couchez-vous avant 23 heures.

- Le sport : Faites de l'exercice, de la marche, par exemple. Si vous ne voulez pas le faire seul, il vous suffit de le faire avec vos enfants ou petits-enfants.

Voici les aliments qui réduisent les symptômes désagréables de la ménopause

Ajoutez à vos repas : des œufs, l'ail, le persil, le lait et les produits laitiers, les pommes, les cerises, les olives, le soja, les tomates, les pommes de terre, le poivre et les choux. Aussi buvez beaucoup d'eau et de jus de fruits.