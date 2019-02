Algérie: Le Président Bouteflika félicite son homologue sahraoui à l'occasion du 43e anniversaire de la création de la RASD

- Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président sahraoui, Brahim Ghali, à l'occasion du 43ème anniversaire de la création de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), dans lequel il lui a réitéré le soutien "indéfectible" de l'Algérie au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, à travers l'organisation d'"un référendum libre et transparent".

"Il m'est agréable, au moment où la République arabe sahraouie démocratique célèbre le 43ème anniversaire de sa création, de vous présenter, et à travers vous, au peuple sahraoui frère, mes chaleureuses félicitations, priant Dieu le Tout Puissant de vous accorder santé et bien-être, ainsi que davantage de progrès et de prospérité à votre peuple vaillant", a écrit le président Bouteflika dans son message.

Cet heureux événement est "l'occasion d'évoquer le parcours du peuple sahraoui combattant, riche en sacrifices et victoires aux plans interne et international, grâce à sa détermination à recouvrer ses droits légitimes, sous la direction judicieuse du Front Polisario, qui a toujours invoqué le droit et la légalité internationale, dans sa brave lutte, imposant le respect et le soutien de la communauté internationale", a ajouté le chef de l'Etat.

"Je saisis cette heureuse occasion pour vous réitérer le soutien indéfectible de l'Algérie au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, à travers l'organisation d'un référendum libre et transparent et vous exprimer mon profond souhait de voir aboutir les pourparlers entre les deux parties du conflit, initiés par l'Envoyé personnel du secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies, a affirmé M. Bouteflika, soulignant que "l'Algérie continuera, en sa qualité de pays voisin et observateur du processus de paix, à encourager les deux parties frères à poursuivre un dialogue sérieux et constructif pour parvenir à une solution juste et définitive aboutissant à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité".

Tout en réitérant ma volonté de continuer à œuvrer, de concert avec vous, au raffermissement des liens de coopération et de solidarité, veuillez accepter, votre excellence le Président de la RASD et cher frère, l'expression de ma haute considération et de ma profonde estime", a conclu le président Bouteflika.