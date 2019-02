Algérie: Yousfi reçoit le président de la chambre de commerce de Mauritanie

Alger — Le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a reçu mercredi à Alger, une délégation de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie conduite par son président, Ahmed Baba Ould Eleye, avec laquelle il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération économiques, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, M. Yousfi a souligné la volonté de l'Algérie d'intensifier la coopération et les échanges économiques avec la Mauritanie, se félicitant du développement des relations économiques et commerciale entre les deux pays ces derniers temps.

Evoquant les filières industrielles qui connaissent un développement en production, à l'instar des matériaux de construction, la sidérurgie, l'électronique et le textile, le ministre a rappelé les efforts du gouvernement pour l'encouragement et la promotion de l'exportation dans ces filières, et ce, dans le cadre des priorités de diversification de l'économie nationale.

Il a également mis en exergue les efforts du gouvernement dans l'accompagnement des opérateurs économiques pour garantir des produits industriels de qualité à des prix concurrentiels avec le respect des engagements pris.

Pour sa part, le président de la chambre de commerce de Mauritanie a salué le niveau de coopération économique entre l'Algérie et son pays mettant en avant les axes essentiels pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays, notamment l'aspect administratif et bancaire ainsi que les infrastructures.

Dans ce sillage, la délégation mauritanienne a exprimé sa volonté d'établir un partenariat économique "permanant" et "constant" avec l'Algérie à même de permettre graduellement la réalisation de sociétés industrielles de production, notamment dans les domaines de l'électronique et la céramique.

Cette rencontre intervient en marge du forum d'affaires Algérie-Mauritanie, organisé dimanche dernier dans le cadre de la coopération entre la Chambre algérienne du commerce, de l'industrie et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie. Ce forum a vu la participation d'une délégation importante, d'hommes d'affaires mauritaniens et des opérateurs économiques des secteurs public et privé.