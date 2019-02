Algérie: Adoption de la liste des vice-présidents et validation de la qualité de membre de 3 nouveaux sénateurs

- Les membres du conseil de la Nation ont procédé, mercredi lors d'une séance plénière, à l'adoption de la liste des vice-présidents et à la validation de la qualité de membre de trois nouveaux sénateurs désignés au titre du tiers présidentiel.

Lors de cette séance présidée par Abdelkader Bensalah, président du Conseil, les présidents des groupes parlementaires ont été désignés, neuf commissions permanentes installées et la qualité de membre de trois nouveaux sénateurs, désignés par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika au titre du tiers présidentiel, a été validée.

La liste des vice-présidents du conseil de la Nation, proposée par les groupes parlementaires, est composée de cinq membres: Malik Khadiri, Mohamed Boubtima (Groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale, FLN), Salah Goudjil et Djamel Ould Abbas (Groupe parlementaire du Tiers présidentiel) ainsi que Wahid Fadhel (Groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique, RND).

Dans ce cadre, les présidents des groupes parlementaires ont été désignés. Il s'agit des sénateurs Bouhafs Houbad (FLN), Hachemi Djiar (Tiers présidentiel) et Ali Djoubaa (RND).

Par ailleurs, les commissions permanentes du conseil de la Nation ont été installées, dont la Commission des Affaires juridiques, administratives et des droits de l'Homme, la Commission des Affaires économiques et des finances, la Commission de Défense nationale, la Commission de l'Agriculture et du développement rural, la Commission de l'Equipement et du développement local, la Commission de l'Education, de la formation et de l'enseignement supérieur ainsi que la Commission des Affaires extérieures, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger.