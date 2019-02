Algérie: Gaïd Salah supervise un exercice tactique avec munitions réelles "Raad Assahraa"

- Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a supervisé mercredi, lors de sa deuxième journée de visite en 6e Région militaire à Tamanrasset, l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles "Raad Assahraa" et l'inspection de quelques unités déployées au niveau du Secteur opérationnel d'In Guezzam.

A l'entame, après la cérémonie officielle d'accueil et en compagnie du général-major Mohamed Adjroud, commandant de la 6e RM, le général de corps d'Armée a suivi un exposé sur l'exercice, présenté par le commandant du Secteur, portant sur l'idée générale et les étapes de son exécution, a précisé un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Au niveau du champ de tirs et de manœuvres du Secteur, M. Gaïd Salah a suivi de près le déroulement des actions menées par les unités ayant pris part à l'exercice appuyées par des hélicoptères de combat et d'héliportage, qui a été exécuté avec "un haut sens de professionnalisme, attestant des capacités avérées en matière de maîtrise des programmes de préparation au combat, et reflète une rigueur perceptible dans l'exécution de l'exercice sur le terrain selon les plans tracés et conformément aux objectifs escomptés".

"Des indices qui dénotent du degré de l'état-prêt des unités du Secteur opérationnel d'In Guezzam en particulier, et celles de la 6e RM en général", a indiqué le communiqué.

L'exécution de cet exercice a été également marquée, ajoute la même source, par "un niveau élevé reflétant les grandes capacités au combat des équipages et du commandement à tous les échelons, comme il confirme la compétence et la capacité des personnels à maîtriser l'emploi des différents systèmes d'armes et des équipements mis à leur disposition".

"Ce qui a permis de réaliser des résultats très satisfaisants, au regard de la précision des tirs effectués par différentes armes et de la parfaite coordination entre les unités engagées durant toutes les étapes de l'exercice", a indiqué le MDN.

A l'issue de l'exercice et lors d'une rencontre de débriefing et d'évaluation avec les éléments des unités ayant pris part à l'exercice, le général de corps d'Armée a affirmé que les résultats obtenus à travers cet exercice tactique avec munitions réelles, sont "des résultats encourageants pour l'ensemble des participants à cet exercice qui démontre clairement les capacités dont disposent les unités de ce Secteur opérationnel en termes de cohérence entre ses différentes composantes et d'aptitude à l'exécution, avec succès, des missions de combat assignées".

"Parmi les principaux piliers sur lesquels repose l'effort de développement réussi, figurent l'emploi judicieux, voire l'aptitude à tirer profit judicieusement des expériences accumulées et de celles acquises lors de ces dernières années de préparation", a souligné le vice-ministre de la Défense nationale.

"C'est dans cette optique que le Haut commandement de l'ANP s'attèle, avec le soutien et les orientations de Son Excellence Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à émettre des instructions, des orientations et des recommandations dans ce sens", a précisé le général de corps d'Armée.

"Je veille personnellement, à travers ces visites périodiques et régulières, à accompagner tous les efforts consentis par l'ensemble de nos unités et à réunir toutes les conditions indispensables pour leur réussite et pour l'aboutissement de leurs objectifs, que nous voulons toujours qu'ils soient en cohérence avec l'essence des missions assignées à l'ANP et adaptés à la nature des défis à relever ainsi qu'avec les exigences liées aux spécificités géographiques et climatiques de la région", a-t-il ajouté, précisant que "la parfaite exploitation des facteurs environnants constitue un élément d'importance majeure parmi les éléments à prendre en ligne de compte pour la réussite des exercices exécutés quelque en soit le niveau et le thème".

Le général de corps d'Armée a présidé, ensuite, la cérémonie de baptisation du siège du Secteur opérationnel d'In Guezzam au nom du Chahid "Dahmani Hammadi", et ce, en présence des membres de sa famille, honorés à cette occasion, a conclu le communiqué du MDN.