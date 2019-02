Algérie: Caravane de sensibilisation à l'entrepreneuriat en direction des catégories vulnérables des zones rurales

Constantine — Une caravane de sensibilisation et d'information à l'entrepreneuriat, ciblant les différentes couches vulnérables des zones rurales déshéritées sillonnera prochainement plusieurs wilayas de l'Est du pays, à l'initiative de la direction régionale de l'Agence de développement social (ADS) située à Annaba, a-t-on-appris, mercredi, de son directeur, Tahar Bouakaz.

Il s'agit d'une opération de "porte à porte" qui concerne les différentes catégories sociales spécifiques, dont les personnes à besoins spécifiques, les femmes rurales, les femmes divorcées, les veuves sans qualification et des jeunes issus de familles nécessiteuses et des régions défavorisées des wilayas de Constantine, Skikda, Annaba, Guelma et El Tarf relevant de cette direction, a précisé à l'APS le même responsable.

L'initiative, a-t-il indiqué, intervient suite à la signature, au début de cette semaine, d'une convention avec l'agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) portant explication et découverte davantage des différents programmes de financement et services offerts, gérés par ce dispositif d'aide à l'emploi, afin de permettre à ces catégories sociales d'accéder au monde de l'entrepreneuriat.

La décision intervient dans le cadre des instructions et des efforts déployés par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, visant une meilleure prise en charge des franges fragiles de la société, a souligné le même responsable.

Cette opération d'orientation vise également, a ajouté la même source, à encourager certaines activités, notamment celles destinées à la femme rurale, à travers des projets de petit gabarit financés par des microcrédits et le financement des activités liées notamment aux domaines de l'agriculture et de l'artisanat tout en exhortant les jeunes à rejoindre les programmes pilotés par l'ADS et l'ANGEM.

M. Bouakaz a fait remarquer, dans ce même contexte, que ces projets s'orientent vers la lutte contre toutes les formes de marginalisation et de précarité sociale, faisant savoir que des équipes pluridisciplinaires composées de cadres des cellules de proximité et de solidarité (CPS) de l'ADS, dont des sociologues, des assistants sociaux et des conseillers d'orientation de l'ANGEM, ont été mobilisés pour assurer la réussite de cette campagne.

Les professionnels de ces deux agences visiteront dans le cadre de cette initiative de nombreuses localités à vocation rurale, à l'instar des communes de Beni Hamidene et Benbadis de la wilaya de Constantine, Guelaat Bou Sbaa et Dahouara dans la wilaya de Guelma, Sidi Amar à Annaba, Oued Zehour et Beni Oulbane de Skikda ainsi que les localités de Chebaita Mokhtar, Raml Souk et Oued Zitoun dans la wilaya d'El Tarf, a affirmé la même source.

Faire connaitre les nouveaux logiciels de l'ADS relatifs à l'application des différents programmes et dispositifs de l'emploi et de la solidarité nationale, notamment le dispositif d'aide à l'insertion sociale (DAIS), le programme des travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre (TUP HIMO) et le programme Blanche Algérie, figurent aussi parmi les axes les plus importants de cette campagne, a-t-il souligné.

Les efforts consentis par les services de l'ADS se poursuivront tout au long de l'année en cours à travers l'exécution de ce programme visant, en premier lieu, l'amélioration des conditions de vie des citoyens vivant dans des régions rurales déshéritées et de les rapprocher des administrations concernées, a encore souligné le directeur régional de l'ADS avant de rappeler que les CPS sont constituées, chacune, d'un médecin, d'un sociologue, d'un psychologue et d'un(e) assistant(e) social(e).

L'ADS d'Annaba gère actuellement 20 cellules de proximité et de solidarité, à savoir 4 à Constantine, 6 à Skikda, 3 à Annaba, 4 à Guelma et 3 à El Tarf, ont précisé des responsables de cette agence.