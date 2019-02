Soudan: Le président Al-Bashir exhorte à l'amélioration de la performance publique

Khartoum — - Le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, a appelé à l'amélioration des Performances Publiques et à la prise de Mesures contribuant à la Stabilité Economique et Sociale partout le pays.

Lors de sa rencontre à la Maison d'Hôtes, il a été informé le Premier ministre National, le Dr Mohamad Taher Aila, de la Situation dans son ensemble Sécuritaire, Politique et Economique.

Dans des déclarations faites à la presse, le Premier ministre a indiqué qu'il était d'accord avec le Président de la République sur un certain nombre de Mesures et de Décisions qui seront prises au cours des prochains jours sur des Questions Economiques afin d'assurer la Suppression de Nombreuses Lacunes et de Nombreux Aspects qui ont entraîné et entraîneront une dégradation du Cours Economique.

Il a ajouté qu'il avait également été convenu de revoir les Redevances imposées sur un certain nombre de Marchandises et de réviser les Redevances et Taxes dans les différents Etats en fonction des Pouvoirs et des Autorités Communes.

Aila a déclaré qu'il avait informé le Président de sa rencontre avec les Walis afin d'activer les Procédures permettant de garantir l'Accès au Pain, aux Médicaments et au Carburant, ainsi que de fournir le Financement et l'Equipement Nécessaires à l'Industrie Pharmaceutique Soudanaise.

Aila a également informé le Président des Mesures à prendre pour Améliorer l'Efficacité, Améliorer les Services aux Citoyens, fournir des Intrants Agricoles, examiner les Droits et Taxes perçus sur certains Intrants et Equipements de base, et assurer le Suivi des Achats Locaux de Blé afin de garantir plus de 40% des besoins en Blé, dans la nouvelle année.

En ce qui concerne la Formation du Gouvernement, Aila a confirmé que le Président avait été consulté sur le travail requis en matière de Dialogue et de Communication avec les différentes Parties afin de trouver une Formule permettant la Formation d'un Gouvernement Capable de traiter les Problèmes de la Patrie et de répondre aux besoins des Citoyens.