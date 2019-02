Angola: Environ 48% de la population vit des privations

Luanda — Environ 48% de la population angolaise vit dans une pauvreté multidimensionnelle, selon le rapport de l'Institut national de la statistique (INE) sur les indicateurs de base des objectifs de développement durable (Agenda 2030).

Actuellement, les données de l'INE indiquent que le pays compte environ 29 millions d'habitants.

Les données, recueillies en 2018, ont été présentées mardi à des journalistes lors d'un atelier sur les objectifs de développement durable (ODS), organisé par l'INE en partenariat avec le PNUD et l'Unicef.

L'indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) est composé de 10 indicateurs regroupés en trois dimensions: santé (taux de mortalité et taux de nutrition); Education (années de scolarité et fréquentation scolaire) et Conditions de vie (accès à l'électricité, eau pour la consommation humaine, eau pour l'assainissement, combustible pour la cuisine, maison avec un sol approprié, possession de biens tels que voiture, bicyclette, moto, radio, réfrigérateur, téléphone et télévision).

Parmi les 10 indicateurs, ceux qui contribuent le plus à la pauvreté multidimensionnelle en Angola sont les privations pendant les années scolaires (16%), suivis de la fréquentation scolaire (15%) et de la nutrition (11%).

Selon Lorenzo Mancini, économiste du PNUD, les indicateurs montrent en général des disparités régionales et provinciales. La pauvreté multidimensionnelle à Luanda (0,05%) est donc différente des provinces de Bié et de Huambo, où les taux de pauvreté sont de 03% et 04%.

En outre, Ana Machado, directrice adjointe de l'INE, a dit que l'un des défis de l'institution est de travailler sur les données municipales.

À cet effet, a-t-il souligné, l'INE prévoit de travailler avec les données du recensement de 2014 et les données administratives afin d'obtenir des données municipales.

L'Agenda 2030 promeut un équilibre entre les trois dimensions du développement durable: économique, sociale et environnementale.

Des journalistes de médias publics et privés, ainsi que des représentants des Nations Unies (ONU) ont participé à l'événement, parmi d'autres invités.