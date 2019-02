Angola: Le pays participe à la Convention relative aux droits de la femme

Luanda — L'Angola défend le VII rapport périodique sur l?application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) lors de la 72ème Session ordinaire du Comité de la CEDAW, qui se tient du 27 février au 8 mars à Genève, en Suisse.

Au cours de la session, l'Angola présentera les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la CEDAW, les mesures législatives, politiques et institutionnelles et le cadre actuel des droits de la femme en Angola et ses défis.

La délégation angolaise est dirigée par la secrétaire d'État à la Famille et Promotion de la femme, Ruth Madalena Mixinge, en représentation de la ministre Faustina Alves, assistée par la secrétaire aux Affaires sociales du Président de la République, Maria de Fátima Republicano de Lima Viegas, et la secrétaire d'État aux droits de l'homme et à la citoyenneté, Ana Celeste Januário.

La délégation comprend également des hauts fonctionnaires des différents départements ministériels.

Des questions telles que le contexte actuel des droits des femmes dans le cadre du Plan de développement national (PDN-2018-2022), Lutte contre la violence domestique et la lutte pour la parité et la non-discrimination; la promotion de la participation des femmes à la vie publique; l'accès à l'éducation, à la santé et à la justice; et l'élimination des pratiques culturelles néfastes, seront présentés dans le forum.

Le dialogue entre les représentants des États et les membres du Comité (experts en la matière) consistera en la présentation d'une intervention de l'État, suivie des questions des membres du Comité, d'une réponse de l'État et de l'adoption du rapport final avec ses considérations et recommandations à mettre en œuvre.

En s'acquittant de ses obligations en tant qu'État partie, l'Angola a défendu son dernier rapport en 2013 et reçu 27 recommandations.

L'article 18 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes oblige les États partie à présenter périodiquement des rapports sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention et sur les progrès réalisés.