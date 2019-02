Angola: Hockey sur patins - Appel à l'engagement de l'équipe nationale

Luanda — Le secrétaire aux Sports, Carlos Almeida, a appelé mercredi, à Luanda, à la nécessité d'un engagement accru de la part de l'équipe nationale de hockey sur patins, afin d'obtenir des résultats positifs au championnat africain de la discipline, que le pays accueillera du 8 au 10 mars.

S'adressant à la presse, après avoir assisté à la troisième séance de préparation, dans le pavillon annexé à Cidadela, le responsable du ministère de la Jeunesse et des Sports a déclaré qu'il avait constaté une grande disposition du groupe et qu'il devrait continuer à maintenir le sentiment de compétitivité, ce qui permet de représenter dignement la nation angolaise.

"Je constate une forte motivation de la part de l'équipe et de la fédération pour la réussite de la compértition, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse des Sports. Il y a une préparation prudente et un fort dynamisme des parties. C'est pourquoi nous sommes venus transmettre nos encouragements et notre motivation pour que l'équipe puisse obtenir des résultats positifs.

A son tour, le président de la Fédération angolaise de patinage (FAP), Hirondino Garcia, a salué l'initiative du dirigeant, promettant de redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs du pays, qui est de gagner la compétition. C'était une visite encourageante, qui nous motive à travailler dur ", a-t-il souligné.

De même, l'entraîneur Fernando Fallé a exprimé sa gratitude pour le geste et a souligné la cohésion de l'équipe dans la préparation pour affronter ses adversaires avec plus de détermination.

Après quelques mots d'encouragement de l'ancien basketteur Carlos Almeida, les athlètes ont entraîné des mouvements combinés, la transition du ballon de la défense et à l'attaque et des tirs au but.

Ils font partie du groupe: Nery, Pi, Márcio Fernandes, Geovety, Tino, Walter, Estevão Dala, Sérgio Lukukurico, Chiquinho, Jú, Guedes, Dori et Beto.

Big et Martin, qui évoluent au championnat espagnol, André Centeno et Francisco Veludo (Italie) et João Pinto (Portugal) rejoignent l'équipe nationale quatre jours avant la compétition, qui se tiendra au pavillon omnisports Kilamba.

L'épreuve est qualificative pour le Championnat du Monde, du 7 au 14 juillet à Barcelone (Espagne).

Pour le Championnat d'Afrique, les sélections de l'Egypte et du Mozambique sont confirmées, en attendant "l'approbation" de l'Afrique du Sud, qui fait état de difficultés financières.