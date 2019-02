Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Renaissance bat Dauphin noir, Rangers domine Dragons/Bilima

La 24e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) s'est poursuivie le 27 février, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, avec deux rencontres.

Le FC Renaissance du Congo s'est remis de sa défaite amère de dimanche dernier face au Daring Club Motema Pembe (des troubles ont émaillé cette rencontre et le stade des Martyrs a été fermé après des dégâts évalués à 56 250 dollars américains) en dominant l'AS Dauphin noir de Goma (province du Nord-Kivu), en match comptant pour la 20e journée. Deux buts à zéro, c'est le score de cette partie dominée par les protégés du pasteur et évêque Pascal Mukuna de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa. David Molinga, alias Falcao, à la 26e mn, et Kikwama à la 77e, ont été les buteurs des Renais qui sortent progressivement de la zone de relégation.

Au classement, Renaissance compte vingt-et-un points en vingt-et-un matchs joués, alors que Dauphin noir a déjà à son actif trente-deux points pour dix-neuf rencontres livrées.

En première rencontre comptant pour la 21e journée, les Académiciens de Rangers ont battu les Monstres de Dragons/Bilima par un but à zéro. Grâce à ce précieux succès, l'AC Rangers totalise vingt-huit points et occupe la sixième place. L'AS Dragons/Bilima est bloqué à sept points, occupant la quinzième et dernière place après l'exclusion de l'OC Muungano du championnat national de football.