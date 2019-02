Congo-Kinshasa: Les voix s'élèvent... - Va-t-on vers l'éclatement d'Ensemble ?

Le communiqué politique de la plateforme "Ensemble pour le Changement", signé par son Vice-président, Pierre Lumbi Okongo, en ce début de semaine, ne cesse de diviser la classe dirigeante de cette structure, dont la plupart de ses membres soutenaient pourtant, la candidature de Martin Fayulu, à la dernière élection présidentielle.

En effet, si certains de ses cadres ont appuyé la récente position du mouvement, à l'instar d'Olivier Kamitatu, Francis Kalombo et Cie, d'autres par ailleurs, se sont résolus à ne pas se soumettre, visiblement très déçus quant à la nouvelle ligne de conduite de la plateforme. Dans cette foulée, Gabriel Kyungu wa Kumwanza, Jean-Claude Muyambo, Mike Mukebayi, pour ne pas les citer, se sont-ils distingués en cette matière. A cette allure, va-t-on vers l'éclatement d'Ensemble pour le Changement ? S'interrogent des analystes politiques.

Pourtant, dans cette nouvelle ligne de conduite, les réclamations demeurent pourtant les mêmes. Le retour des exilés politiques dont Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Mbusa Nyamwisi, la libération des prisonniers, tels que Franck Diongo, Firmin Yangambi et Diomi Ndongala. Quoique certains de ses cadres aient porté la candidature de Félix Tshisekedi, comme Delly Sesanga et Claudel Lubaya, pour sa part, Moïse Katumbi n'a jamais cessé de manifester sa loyauté envers Martin Fayulu Madidi. Mais, le plus grand péché de ce regroupement politique, ce qui justifie d'ailleurs les mésententes dans ses rangs, c'est le fait que la plateforme ait constaté l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays, citant les résultats tels que publiés par la CENI et la confirmation de la haute juridiction de la RD Congo, ce qui lui donne de facto, la légitimité. En cela, faudra ajouter également la reconnaissance de Fatshi, et le choix de «Ensemble pour le Changement » à pouvoir rester dans l'Opposition qui se veulent comme une pomme de discorde.

Contradiction

Déjà, dans la succursale de cette structure, quelques cadres élèvent leurs voix, comme pour exprimer leur protestation. Devant la presse locale, hier mercredi 27 février, Gabriel Kyungu wa Kumwanza, a rejeté en bloc la déclaration d'Ensemble. «Moi, je ne suis pas dans l'opposition contre le pouvoir actuel, je ne suis pas sur une liste d'une quelconque opposition», avait-il lâché. "Baba wa Katanga", malgré son accointance avec Moïse Katumbi, n'a pas voulu se plier devant cette décision. Selon lui, ne faisant plus partie de la coalition "Lamuka" qui n'était rien d'autre qu'une plateforme électorale, il ne peut alors, en aucun cas, s'opposer contre l'actuel pouvoir de Félix Tshisekedi. "Il y a opposition et il y a combat, moi qui vous parle je ne suis pas dans l'opposition vis-à-vis du pouvoir actuel, donc je suis dans le combat sur les grands principes, par exemple pour les droits de l'homme, de justice et de paix, ça c'est le combat que je mène, je ne peux pas combattre le pouvoir actuel, je me retrouve dans ce pouvoir là, je ne suis pas sur une liste d'une quelconque opposition, voilà c'est clair... », a argumenté "Baba wa Katanga".

Comme si cela ne suffisait-il pas, Jean-Claude Muyambo, toujours membre de la plateforme, n'a pas tardé à faire allégeance au nouveau Président de la République. «Je soutien le Président Félix Tshisekedi, je crois en lui et à ses actions pour le redressement de notre pays. Je vois ses actions et j'y crois en lui », dit-il, sans mettre l'eau dans le vin. Auparavant, nombreux n'ont pas voulu acquiescer la déclaration de la bande à Katumbi, qui à leur entendement, s'éloigne de la vision de celui qui continue à réclamer sa légitimité. Mike Mukebayi était consterné du fait qu'Ensemble ait reconnu Félix Tshisekedi comme Président légitime de la RD Congo. Aujourd'hui Député provincial, il a fait savoir qu'il n'est plus membre d'Ensemble. «Il n'est pas question de cautionner le hold-up électoral qui a permis à Félix Tshisekedi d'accéder à la magistrature suprême », affirme-t-il. Cela, avant d'ajouter : "Je ne me reconnais pas en cette déclaration d'Ensemble pour le changement, des milliers des gens se sont mobilisés derrière la démarche de Martin Fayulu, on ne peut pas les humilier de la sorte".

L'ancien animateur à la télévision, Jacky Ndala, dit ne pas reconnaitre l'actuel pouvoir. « Mon combat reste pour le changement, je ne saurais soutenir encore moins reconnaitre la tricherie. Des nombreux congolais ont fait confiance en notre engagement pour des valeurs, le Gagnant ne peut pas subir la loi du perdant. Quand on a triché, on est pas vrai », a précisé le Président de la ligue des jeunes d'Ensemble.

Dans tous les cas, il est vrai que la confusion demeure au sein de Lamuka. Si pour Pierre Lumbi Okongo, le combat pour la vérité des urnes a atteint ses limites, contrairement à lui, Martin Fayulu estime que le combat pour la vérité des urnes tient toujours. D'où, une harmonisation des vues serait la bienvenue, avant que tout s'éclate, non seulement au sein de Lamuka, mais aussi dans le camp des Katumbistes.