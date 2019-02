Burkina Faso: Politique nationale - Des lauriers pour Rddie Komboïgo

document

Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboïgo, a été désigné, la semaine dernière, comme la personnalité politique la plus influente de l'année 2018. Parce que, selon les organisateurs de ladite cérémonie de distinction, Eddie est « connu pour être une personnalité respectée » dans le landerneau politique burkinabè.

Et ce n'est pas tout. Il ressort que le natif de Yako est de « bonne moralité » et est connu pour « avoir mené des actions ou œuvres sociales à la hauteur de son statut ».

Ce sont là, entre autres, les critères qui lui ont valu cette distinction honorifique. Lisez plutôt ce communiqué que nous a fait parvenir le Secrétariat communication du CDP !

L'Intelligence burkinabè pour le développement (IBD), une institution indépendante, a désigné Eddie Komboïgo, comme personnalité politique influente de l'année 2018.

Au cours d'une cérémonie tenue le 20 février 2019, cette distinction a été attribuée au président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) qui succède au regretté Dr Salifou Diallo désigné comme personnalité politique de l'année 2017.

La question qui s'invite dans ce cas d'espèce, est de savoir comment mesurer l'influence d'un homme politique en période hors campagne électorale, dans la mesure où, excepté les périodes de campagnes électorales, les personnalités politiques semblent en hibernation ou se contentent de déclarations dans les médias ou des conférences de presse sans aucune action sur le terrain.

L'analyse faite par cette organisation indépendante, souligne l'action de terrain de Monsieur Eddie Komboïgo en faveur des populations en termes d'écoute politique et d'actions sociales.

Elu au 7e Congrès du parti, il mène un travail de reconstruction et de mobilisation des militants du CDP. Cette démarche rompt avec l'immobilisme classique des politiques en allant sur le terrain à la rencontre des militants et des populations.

Les actions de terrain sont certes des éléments visibles de la nouvelle direction du CDP. Mais, ce qui est au principe de ces actions, correspond à la personnalité qui fait montre d'un sens élevé d'esprit démocratique dans sa gestion du parti comparativement à ses prédécesseurs.

Autrement dit, Eddie Komboïgo innove dans l'univers du management politique à travers sa capacité à rassembler autour de ses idées qui reflètent en même temps celles de ses militants désireux d'amorcer une dynamique nouvelle dans un contexte nouveau afin de réaliser des futurs désirés et non subis.

Avec ses méthodes de management rationnel et moderne, il orchestre un marketing politique singulier qui lui permet d'atteindre étape par étape les objectifs fixés.

« Eddie Komboïgo semble intéressé par un seul résultat »

Dans la réalité des faits, ce politique, patron d'entreprises, a surtout compris qu'il fallait être un novateur, un inspirateur, c'est-à-dire soucieux de la qualité, flexible mais apte à la rigueur en respectant la dignité des autres y compris celle de ses adversaires.

A la suite des soubresauts qu'a connus le Burkina Faso en octobre 2014 et en septembre 2015, ce politique patron a cerné qu'en ces temps porteurs de défis, son parti, le CDP, avait besoin d'un leadership réel, véritable et exercé, qui puisse œuvrer à la frontière où l'avenir prend forme.

En remportant les primaires de la présidence du CDP au sortir du 7ème Congrès, le « self made man » a instauré une vision à laquelle il a su apporter des qualités humaines fondamentales nécessaires pour transformer cette vision en une réalité.

A travers sa vision, il a su formaliser avec son équipe un avenir réalisable qui représente un but en termes de niveau supérieur de qualité de vie. Surtout cette vision a su fédérer les forces et la détermination des militants, des hommes et des femmes, des anciens et des jeunes des villes et des villages.

En d'autres termes, sa vision a su porter des militants et des populations au-delà des conflits, en les unissant pour la réalisation d'objectifs dignes de tous les efforts.

Patron et président du CDP, Eddie Komboïgo semble intéressé par un seul résultat net, celui du bien-être des populations.

Une des questions fondamentales qu'il se pose avant toute action, est de savoir si l'action envisagée pourra être utile à toutes les personnes, surtout à celles qui sont les plus faibles, les moins favorisées.

Cette action leur apportera-t-elle plus de bien ? Leur permettra-t-elle la maîtrise de leur vie et de leur destin ?

Conduira-t-elle à la liberté des personnes qui ont faim et soif physiquement et spirituellement ? De ce fait, il semble cultiver quotidiennement la maîtrise de l'algorithme de transformation de sa vision en réalité.

Sa gouvernance authentique se caractérise par une adéquation des actes et des paroles. Autrement dit, pour être efficace dans le passage du projet à la réalité, il se rend disponible et proche de ses militants et sympathisants.

Il a certainement conscience que la clé de l'avenir réside dans la force de créativité de toutes celles et de tous ceux dont il a la charge.

C'est l'une des raisons pour laquelle son œuvre quotidienne est d'inspirer, de mobiliser, d'aller vers tous, afin que chacun puisse réaliser sa propre vision en termes de progrès individuel et collectif.