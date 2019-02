Congo-Kinshasa: Le BAC et l'OFIS demandent la suppression du ministère de FPMA et menacent !

Les cerveaux du Bureau d'Eveil Culturel à l'éducation, BAC, et l'Organisation des Forces de la Société Civile congolaise, en sigle OFIS, sous la houlette de Jean-Marie Ntantu Mey, haussent décidément le ton contre tous les ministères de trop dans l'Exécutif congolais dont celui de Formation Professionnelle Métiers et Artisanat, FPMA.

Objectifs dans leur plaidoirie, ils fustigent les conflits qui opposent, présentement, le ministère de l'Enseignement, Primaire, Secondaire, EPS, et celui de la Formation Professionnelle, Métiers et Artisanat, FPMA. Le BAC et l'OFIS menacent, sans atermoiement, d'initier les actions qui s'imposent dont des "journées sans élèves dans les écoles". Ce, en vue de faire entendre leur voix et réclamer de l'ordre dans le secteur de l'éducation. Conscients, en effet, de leur noble responsabilité citoyenne, ils estiment qu'une audience avec le Cabinet du nouveau Chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi s'avère nécessaire, sinon, indispensable, en vue de mettre les points sur les "i" ainsi que les barres sur "t", quant à cette question d'intérêt général.

" Dis-moi quels Jeunes tu éduques, je te dirai quelle Nation tu auras demain. En faisant allusion à cette sagesse mondiale, Jean-Marie Ntantu Mey qui, au nom du BAC et de l'OFIS, a été aux prises avec La Prospérité, hier mercredi 27 février 2019, après sa brillante intervention sur la radio "Okapi", mardi dernier, dénonce à haute et intelligible voix, la légèreté que l'on attache au secteur de l'éducation, avant de s'intéresser aux autres aspects de la vie sociale. Il est temps de regarder l'avenir de la Nation, sermonne Jean-Marie Ntantu Mey, et de sauver non seulement la jeunesse, mais aussi toute la société d'aujourd'hui et de demain. Si la jeunesse est mal éduquée, mal instruite, quelle sera-t-elle pour l'avenir du pays ? S'interroge le Notable de Mont-Amba et leader de la Société civile congolaise.

Actualité oblige, au nom de deux grandes Structures qu'il chapeaute, Ntantu Mey récuse avec la dernière énergie l'existence du ministère de la Formation Professionnelle Métiers et Artisanat, FPMA, qui est, selon lui, de trop en tant que la mosaïque de l'EPSP, devenu aujourd'hui EPS. Contre toute confusion, il note que ce ministère a été créé pour partager ne fut-ce que le gâteau du pouvoir aux acteurs politiques qui, contre toute attente, ne jurent que sur leur ventre égoïste. « Au nom du BAC et de l'OFIS, en ce qui concerne notamment l'organisation des examens d'Etat, nous disons qu'il ne peut pas y avoir deux tutelles ; mais un seul organisateur qui est le Ministère de l'EPSP, quel que soit le Ministre », soutient Ntantu Mey.

De ce fait, sans aller par quatre chemins, il lâche : « nous demandons au Chef de l'Etat de supprimer ce ministère ». Le BAC et l'OFIS dénoncent, en outre, l'otage du secteur de l'Enseignement par certaines autorités soucieux, contre toute attente, de détruite la jeunesse du Congo-Kinshasa. « Le Congo recevait jadis tous les étudiants du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda, de l'Afrique du Sud, du Cameroun, de la Centrafrique. Le Congo qui a été le fer de lance en Afrique, à l'époque, qui est-il devenu ? Il y a une main noire qui fait tout pour que le Congo recule », vocifère Ntantu Mey qui, à tout prendre, rêve d'un Congo radieux de justice, de paix, et de dignité.

«Quelque part, il y a une volonté de faire reculer la RD. Congo. D'abord, en payant mal les Intellectuels, c'est-à-dire, en rendant le métier intellectuel inutile, en décourageant donc les Intellectuels : magistrats, Enseignants, fonctionnaires, médecins, infirmiers. On veut décourager les Congolais à étudier. Les adultes, on les empêche d'avoir un bon salaire», dénonce-t-il.