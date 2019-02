Cote d'Ivoire: Grève des enseignants - L'Isepp-Ci appelle tous les acteurs à la discussion

L'Intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire (l'Isepp-Ci) appelle les autorités et l'ensemble des acteurs du système éducatif à la résolution de la crise qui paralyse le secteur éducation-formation depuis bientôt un mois.

C'est l'information qui ressort du point de presse de l'Intersyndicale tenu ce mercredi 27 février 2019, au siège de la Centrale syndicale à Cocody-Saint Jean.

"Nous syndicats, lançons un vibrant appel aux associations, aux parents d'élèves, aux Ong, aux partenaires de l'éducation, bailleurs de fonds et à l'opinion nationale et internationale, de prendre la pleine mesure de l'ampleur de la crise que traverse notre système éducatif et de contribuer à sa résolution de façon durable", a appelé David Bli Blé, porte-parole de l'Isepp-Ci.

Bien avant, il est revenu sur les points majeurs des revendications des syndicats. Selon lui, aucune revendication n'a trouvé de solutions jusqu'à présent.

« La suppression des cours du mercredi, l'organisation des concours exceptionnels de promotion pour les emplois des enseignants du préscolaire et du primaire de grade C3 au grade A4, la finalisation du profil de carrière, la question de la promotion des instituteurs adjoints et ordinaires, et la revalorisation de l'indemnité de logement sont la majorité de nos revendications. Aucun accord ferme n'a été trouvé sur aucune revendication », a-t-il relevé.

S'exprimant sur les scènes de brutalité survenues dans certaines villes de l'intérieur dont Bouaké, l'intersyndicale demande l'ouverture d'une enquête.

« Face à ces agissements, nous voudrions ici lever une vive protestation et demander aux autorités politiques de notre pays, l'ouverture d'une enquête pour identifier les commanditaires et leur faire subir la rigueur de la loi, sans oublier la prise en charge des blessés, la restitution des biens, l'arrêt des poursuites et des menaces à l'encontre de nos camarades », a plaidé M. Bli. Et d'ajouter que désormais, la résolution de ces conditions est un préalable à l'ouverture de toutes éventuelles discussions.

Sur la question d'une éventuelle année blanche, le porte-parole de l'Isepp-Ci a été catégorique. « Nous ne voulons pas d'une année blanche », a-t-il souligné.