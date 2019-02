Cote d'Ivoire: Conseil des ministres - Plus de 11 milliards de FCfa pour améliorer la qualité des soins des Ivoiriens

Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a présidé, hier, au Palais présidentiel, la rencontre hebdomadaire du gouvernement qui avait plusieurs sujets à son ordre du jour, entre autres le renforcement du dispositif sanitaire.

La santé des Ivoiriens était, hier, au menu, du Conseil des ministres. Lors de son point-presse, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, a annoncé que le Conseil des ministres a "adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt n° 120/AP/LA/BIDC/EBID/11/2018 d'un montant de vingt millions (20 000 000) de dollars américains, soit environ onze milliards cinq cent soixante-quatorze millions trois cent soixante-dix-sept mille deux cent vingt-huit (11 574 377 228) francs Cfa, conclu le 5 novembre 2018, entre la Banque d'Investissement et de Développement de la Cedeao (Bidc) et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement partiel du projet d'équipement et de réhabilitation des structures sanitaires en République de Côte d'Ivoire".

Ce projet, a-t-il dit, permettra de renforcer " la qualité des services de santé, spécialement la santé maternelle, la santé néonatale et infantile. Le projet prévoit concrètement la réhabilitation et l'équipement de 117 formations sanitaires réparties sur l'étendue du territoire national ainsi que la formation des ingénieurs et des techniciens voués à la maintenance des équipements".

Pour aller dans le détail, ce sont près de 80 centres de santé dont huit hôpitaux généraux qui seront équipés, 29 centres de santé qui seront entièrement réhabilités et équipés.

Il y aura également l'équipement des services de la Direction des infrastructures et de la maintenance du ministère de la Santé et la formation des ingénieurs et techniciens pour la maintenance des équipements qui seront acquis.

Le Conseil des ministres est aussi revenu sur la construction des échangeurs prévus à Cocody, sur le boulevard François Mitterrand pour améliorer la fluidité de la circulation.

Le ministre Sidi Touré a indiqué ici que le gouvernement réuni, le mercredi 27 février, au Palais présidentiel, a "a adopté un décret portant ratification de l'Accord de prêt nº IC-P2 d'un montant de seize milliards cent trente-sept millions (16 137 000 000) de yens japonais, soit environ quatre-vingt milliards six cent quatre-vingt-quatre millions (80 684 000 000) de francs CFA, conclu le 11 janvier 2019, entre l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (Jica) et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet de construction de trois échangeurs à Abidjan".

Il est prévu dans ce projet la construction d'un passage supérieur au carrefour de l'Ecole de Police, au carrefour de la Riviera 3 et au carrefour de la Riviera-Palmeraie.

Autre sujet sur la table du Conseil des ministres, la passation des marchés publics. L'on note dans ce domaine une baisse des marchés de gré à gré.

Voici le tableau dressé par le porte-parole du gouvernement sur les passations de marchés publics : "Le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de passation des marchés publics au cours de la gestion budgétaire 2018.

Le montant des marchés approuvés en 2018 s'élève à 1 189,71 milliards de francs CFA contre 915,81 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 29,9%. En nombre, 4 835 marchés ont été approuvés contre 4 982 en 2017, soit une baisse de 3%.

Les procédures concurrentielles représentent 80% des marchés approuvés en 2018 contre 67,2% en 2017. Les procédures non concurrentielles représentent 18% du montant des marchés approuvés en 2018 contre 30,2% en 2017.

Les marchés de gré à gré en particulier représentent 10,2% du montant des marchés approuvés contre 17,9% en 2017, soit une baisse de 7,7 points. En 2018, le délai moyen de passation de marché a baissé de 11 jours, soit 97,3 jours en 2018 contre 108,3 jours en 2017.

Aussi dans la perspective d'une réduction accrue des délais, le Conseil a instruit le Ministre chargé du Portefeuille de l'Etat à l'effet de prendre les mesures appropriées pour accélérer le processus de déploiement de l'applicatif relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics dans l'ensemble des ministères dans les meilleurs délais."

La célébration de la journée internationale de la femme a été aussi un sujet de la rencontre du gouvernement présidé par le Chef de l'Etat. A ce sujet, le ministre de la Communication et des Médias a fait savoir que cette année, le 8 mars se fêtera à Bouaké, capitale de la région de Gbêkê.

"Le Conseil a adopté une communication relative à la célébration de la Journée Internationale de la Femme, le 08 mars 2019 (Jif 2019).

La célébration de l'édition 2019 de la Journée Internationale de la Femme en Côte d'Ivoire aura lieu à Bouaké dans la région de Gbêkê autour du thème : « Le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme ».

En cohérence avec la thématique mondiale, le choix de ce thème traduit la volonté du Gouvernement d'orienter ses efforts vers des actions de masse en faveur de la population féminine en vue d'amener la majorité des femmes à se familiariser avec les outils numériques et à s'en approprier afin de développer leurs activités et de parvenir ainsi à leur autonomisation rapide.

A l'occasion de cette célébration, un atelier d'échanges et de partages est prévu avec les femmes du secteur du vivrier pour mettre en valeur le rôle du numérique dans la transformation et la modernisation de l'agriculture dans le domaine du vivrier."

Le Conseil a également adopté une communication relative à la 46e session du Conseil des Ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de Coopération Islamique (Oci) à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis).

Le porte-parole du gouvernement a annoncé dans ce cadre qu'une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères prendra part, du 1er au 07 mars 2019, à cette importante rencontre qui marquera la fin des quatre (04) années d'exercice de notre pays en qualité de membre du Comité exécutif de l'Oci.

En marge de ces assises, la délégation se rendra à Abu Dhabi et à Riyad afin de consolider l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et ces deux grands Etats du Golfe.