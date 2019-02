Mali: Abdelkrim Benatiq reçu à Bamako par le Premier ministre malien

Le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, a été reçu mardi à Bamako, par le Premier ministre malien, Soumeylou Boubeye Maïga.

A cette occasion, les deux responsables ont fait part de leur volonté de renforcer davantage les relations entre le Maroc et le Mali dans tous les domaines et ce conformément aux orientations des deux chefs d'Etat, S.M le Roi Mohammed VI et le Président Ibrahim Boubacar Keïta.

Il a été question, également, de l'examen des moyens de coordination bilatérale en matière de gestion de la migration.

Cette audience s'est déroulée en présence du ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, Yaya Sangaré, et de l'ambassadeur du Maroc à Bamako, Hassan Naciri.

Le ministre délégué a, par ailleurs, tenu mardi soir à Bamako, une rencontre de communication avec des membres de la communauté marocaine résidant au Mali.

Après avoir mis en valeur la Haute sollicitude dont S.M le Roi Mohammed VI entoure les Marocains établis à l'étranger, il s'est félicité du modèle marocain de coopération Sud-Sud et qui a permis à plusieurs compétences marocaines de se positionner avec brio dans plusieurs pays africains, dont le Mal lié au Royaume par des relations exceptionnelles et chargées d'histoire.

Dans ce cadre, il a rappelé l'importance et l'ampleur des deux visites Royales, effectuées par le Souverain en 2013 et 2014 au Mali et qui ont donné une forte impulsion aux relations bilatérales dans divers domaines clés de coopération.

Les Marocains font preuve de mérite et exercent désormais dans des entreprises de renommée internationale opérant dans plusieurs domaines, a-t-il dit, saluant à cet égard le grand succès réalisé par plusieurs institutions marocaines en terre africaine.

Evoquant les conditions de vie des Marocains de Mali, le ministre délégué a assuré que son département, l'ambassade du Maroc à Bamako et tous les services concernés restent mobilisés pour servir leur intérêts et ce conformément aux Hautes orientations de S.M le Roi qui accorde un intérêt particulier aux MRE à travers le monde entier.

Par ailleurs, Abdelkrim Benatiq a annoncé la tenue en juillet prochain à Fès d'un Forum maroco-malien sur l'immigration et la diaspora pour échanger les expériences et les points de vue.

Pour leur part, les membres de la communauté marocaine au Mali ayant pris la parole lors de cette rencontre, ont fait part de leur profonde gratitude à S.M le Roi et de leur forte mobilisation au service du renforcement des liens existant entre le Maroc et le Mali.