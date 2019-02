Algérie: Le sport militaire a honoré l'Algérie dans différents fora internationaux

Blida — Le Commandant adjoint de la 1ère région militaire, le Général major Noureddine Haddad, a affirmé mercredi à Blida que le sport militaire a honoré l'Algérie dans les différents fora internationaux auxquels ont participé les athlètes militaires, toutes disciplines confondues.

Les athlètes militaires ont réussi lors de leurs participations aux différentes manifestations sportives nationales et internationales à remporter plusieurs titres et médailles, a indiqué le Général major Hadad à l'ouverture des Portes ouvertes sur le sport militaire, organisées tout au long de cette journée au Complexe sportif régional militaire et au Centre de repos familier (CRF).

Soulignant l'intérêt majeur accordé par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) au développement du sport militaire, il a estimé que ce dernier est l'un des piliers essentiels sur lesquels repose le système de formation au vu de son rôle efficient dans le maintien de la condition physique et de la force de combat.

Par ailleurs, le Général major Haddad a évoqué les objectifs escomptés de ces journées d'information qui permettent aux citoyens et aux jeunes désirant s'engager dans les rangs de l'ANP de connaitre les différentes réalisations accomplies par les effectifs militaires.

A ce propos, il a indiqué que les manifestations similaires organisées par le Commandement de l'ANP visent à consolider le lien le citoyen.

Cette manifestation de portes ouvertes a été marquée par l'organisation des exhibitions dans différentes disciplines sportives notamment de combat, mettant en exergue les grandes performances physiques des effectifs militaires et leur maitrise des différentes techniques de combat.

Ces journées ont constitué, également, une occasion pour exposer les titres remportés, et ce, à travers une exposition sur les différentes disciplines sportives pratiquées par les éléments de l'Armée nationale notamment les arts martiaux et les sports collectifs et mécaniques, outre les coupes et les médailles remportées.