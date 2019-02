Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - D'importantes innovations dans le nouveau Projet de Règlement intérieur

C'est fait. Les 78 membres qui composent la commission spéciale chargée de l'élaboration du projet de Règlement intérieur e l'Assemblée nationale ont terminé le travail. Le texte a été remis au bureau provisoire qui réserve la primeur à l'Assemblée plénière.

Des indiscrétions glanées dans les couloirs du Palais du peuple, d'importantes innovations sont apportées notamment, la composition des cabinets des membres du bureau provisoire, la création de nouvelles commissions permanentes, du vote par procuration et de la saisine de l'Assemblée nationale par voie de pétition.

Le processus d'adoption du nouveau Règlement intérieur à l'Assemblée nationale va bon train. Un projet de Règlement intérieur a été élaboré par une commission spéciale mise en place par le bureau provisoire. Le document devra faire l'objet, au cours de la prochaine plénière, d'un examen approfondi par les élus du peuple en Assemblée plénière.

Selon des indiscrétions, d'importantes innovations ont été apportées dans le nouveau Projet de Règlement intérieur. Il y a notamment la configuration du bureau définitif avec la réaffirmation du principe du respect de la configuration politique de l'Assemblée nationale et de la représentation de la femme au sein du bureau définitif.

S'agissant des commissions permanentes, la commission spéciale a proposé la création de trois nouvelles commissions, à savoir : la commission Genre, famille et enfant ; la commission des Droits de l'homme et la commission de suivi de l'exécution des lois votées et des recommandations et résolutions adoptées par l'Assemblée nationale.

Dans la foulée, la commission aménagement du territoire et infrastructures va connaître une dénomination étendue. Elle sera désormais dénommée Commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Par ailleurs, le nouveau Règlement intérieur interdit le vote par procuration afin de décourager l'absentéisme et d'optimiser la participation des députés nationaux aux travaux parlementaires.

Autre question épineuse, c'est celle de la saisine de l'Assemblée nationale par voie de pétition. A cet effet, des dispositions sur les conditions de recevabilité de la pétition et la procédure d'examen de celle-ci, ont été inséré dans le Règlement intérieur.