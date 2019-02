Soudan: Le PVP rencontre l'ambassadeur britannique à Khartoum

Khartoum — Le Premier Vice-président de la République et Ministre de la Défense Lit-Gén Awad Ibn Ouf a souligné la profondeur des relations bilatérales entre le Soudan et la Grande-Bretagne soulignant que le Soudan se réjouissait de développer ces relations historiques et d'accroître le niveau de coopération entre les deux pays dans tous les domaines notamment la formation l'échange d'expériences et la coordination dans les enceintes internationales pour servir la paix et la stabilité au Soudan et dans la région.

C'était lors de sa réunion avec l'ambassadeur du Royaume-Uni à Khartoum l'ambassadeur Erfan Siddig en présence de l'attaché militaire britannique, la réunion a examiné un certain nombre de questions d'intérêt commun et de moyens de renforcer les efforts de sécurité et de paix dans la région.

L'ambassadeur britannique a exprimé la ferme volonté de son pays de développer les relations historiques, politiques, sociales et culturelles entre les deux pays et a expliqué les efforts déployés par son pays auprès de la communauté internationale pour venir en aide au Soudan, souhaitant que celui-ci relève les défis actuels et contribue au maintien de la sécurité et de la stabilité.