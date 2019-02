Cote d'Ivoire: Grève dans l'enseignement/Audrey Azoulay (DG de l'Unesco) - "Il faut donner la priorité au dialogue"

La directrice générale de l'Unesco s'est prononcée sur le sujet, hier, en marge d'une visite à des commerçantes du marché de Port-Bouët, bénéficiaires d'un programme d'alphabétisation.

La directrice générale de l'Organisation des Nations-unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), Audrey Azoulay, qui séjourne en Côte d'Ivoire depuis le 26 février, souhaite des discussions franches entre les autorités nationales et toutes les parties prenantes de l'éducation, pour mettre fin au mouvement de grève qui paralyse l'école ivoirienne.

« Ce qui compte, encore une fois, c'est qu'il faut donner la priorité au dialogue et à l'éducation pour tous, pour le bonheur et au profit des enfants », a indiqué Audrey Azoulay, en marge d'une visite à des commerçantes du marché de Port-Bouët bénéficiaires d'un programme d'alphabétisation numérique initié par l'Unesco avec l'appui de Nestlé Côte d'Ivoire.

510 femmes alphabétisées

La directrice générale de l'organisme onusien, qui avait à ses côtés la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara, et le maire, Sylvestre Emmou, a fait savoir que le projet d'alphabétisation a permis à 510 commerçantes de Port-Bouët et de Yopougon d'apprendre à lire et à écrire à travers des applications mobiles.

« Cette initiative me tient beaucoup à cœur parce qu'elle permet à des femmes qui ne sont pas allées à l'école de se mettre à niveau », a souligné Audrey Azoulay.

Kandia Camara s'est félicitée de la volonté d'apprendre des femmes qui se sont engagées dans le projet d'alphabétisation de l'Unesco.

Les apprenantes, selon elle, sont désormais plus outillées pour améliorer leurs activités et prendre davantage soin de leurs familles en matière de santé, d'accompagnement scolaire et d'épanouissement personnel. « La Côte d'Ivoire a décidé de faire de l'alphabétisation une cause nationale.

Un Plan stratégique 2019 - 2024, élaboré à cet effet, permettra d'alphabétiser le maximum d'Ivoiriens », a relevé la ministre.

L'enjeu, a-t-elle justifié, est de réduire drastiquement le taux national d'analphabétisme évalué à 43%.

« En plus des marchés, nous avons des programmes novateurs d'alphabétisation dans les gares routières, les prisons et les entreprises, y compris avec les femmes qui travaillent dans les cantines et qui sont regroupées en coopérative », a fait savoir la représentante du gouvernement.