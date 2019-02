Madagascar: VITOGAZ - Engagement pour l'insertion des jeunes avec le projet : « Ndao Hanavao »

Les jeunes bénéficiaires du programme « Ndao hanavao » avec les collaborateurs de « VITOGAZ », ainsi que les responsables du laboratoire et les designers.

Le laboratoire d'innovation et de création pour le design social à Madagascar est un instrument destiné à la réinsertion professionnelle des jeunes.

Conformément à sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise, « Vitogaz » reste fidèle à ses objectifs de contribuer au développement du pays, et à préserver l'environnement, c'est ainsi qu'elle se lance dans un projet innovant autour de l'insertion des jeunes et du recyclage des déchets plastiques.

Initiative locale. Dénommé « Ndao Hanavao », le projet consiste en la création d'un laboratoire d'innovation et de création pour le design social. « Ndao Hanavao » est uneinitiative locale initiée par « Rubis Mécénat » en association avec « VITOGAZ Madagascar », consistant en un atelier d'expérimentation et de formation en présence de designers invités. A travers la conception d'objets de design, l'objectif est de trouver des solutions viables et pérennes à certaines problématiques sociétales auxquelles est confrontée la population malgache vivant dans une grande précarité (problématiques liées à l'eau, à la lumière, à l'énergie, à l'environnement, aux déchets, ... ).

Designers français. Pour sa première édition, « Ndao Hanavao » a invité à Antananarivo les designers français de « The Polyfloss Factory, Christophe Machet et Emile Visscher, à développer le concept de leur machine « Polyfloss », procédé innovant de recyclage de déchets plastiques, problématique majeure à Madagascar. S'inspirant de la machine à barbe à papa, ce procédé permet d'obtenir une laine flexible pouvant être réutilisée de différentes manières sous la forme d'isolant thermique, d'emballage, d'objets design, et pouvant également servir aux créations textiles et artisanales, au moulage et à la conception d'objets à valeur d'usage.

Formation. Le Laboratoire « Ndao Hanavao » accueille en formation de jeunes adultes malgaches dans le dessein de les accompagner dans le développement d'initiatives commerciales et collaboratives avec des artisans locaux à partir de la laine « Polyfloss ». Parallèlement, « Ndao hanavao » invite des artistes et des designers à expérimenter avec la laine « Polyfloss » produite au laboratoire. De la collecte des déchets plastiques triés par un réseau de collecteuses sur les déchetteries d'Antananarivo, à la phase de production dans l'atelier organisée par les designers invités et par les jeunes en formation, le plastique est recyclé et transformé sur place en produits finis : objets à valeurs d'usage et produits de première nécessité. Ce même plastique transformé peut être revendu sous forme de panneaux, de laine, de rouleaux de feutre, ... en tant que matériaux de construction ou comme matière première pour un artisanat local.

Associations locales. Pour la première promotion, dix jeunes malgaches, âgés de 17 à 20 ans, en réinsertion professionnelles auprès d'associations locales, telles que Enda, Manda, Graines de Bitumes, suivent la formation dans le cadre du projet. Ils bénéficient en outre de cinq à dix jours de formation par mois avec des cours d'introduction au design, de français, de compétences de vie ainsi que des formations à l'entrepreneuriat . De la phase d'implantation du projet à sa phase de développement, les jeunes participants sont invités à entreprendre et à se responsabiliser, notamment en développant des initiatives collaboratives avec l'artisanat local. Ils auront ainsi toutes les clés en main à l'issue de leur formation pour faire perdurer la production de laine « Polyfloss » à Madagascar et développer leurs propres économies sociales et solidaires autour du Laboratoire d'incubation et d'expérimentation « Ndao Hanavao ». La première grande collaboration prendra forme avec l'artiste malgache Joël Andrianomearisoa, qui réalisera une œuvre entièrement conçue à partir de la laine « Polyfloss » destinée à être exposée au Frac. Joël Andrianomearisoa représentera également le premier pavillon de Madagascar à la Biennale de Venise 2019, du 11 mai au 24 novembre prochain, avec le soutien de « Rubis Mécénat » en tant que principal mécène.