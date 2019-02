Madagascar: Géosciences, risques et technologies - Un colloque international à l'Université d'Antananarivo

Un évènement scientifique inédit se tiendra à l'Université d'Antananarivo les 26 et 27 septembre de cette année. Il s'agit du colloque scientifique international intitulé : « Géosciences, ressources et technologies».

Pourquoi les « Géosciences » et pourquoi à Madagascar ? Et bien, d'abord, la Grande Ile est on ne peut plus concernée par les géosciences, les ressources et technologies disponibles et celles à mettre encore en œuvre. Il ne s'agit donc pas d'un jargon compliqué et dénué d'intérêt public. Tout simplement, car le terme « géosciences » désigne et englobe ici tout ce qui se rapporte à la Terre, aux Sciences de la Terre, donc également à l'environnement et tous les « phénomènes atmosphériques » tels que le Changement climatique (Madagascar est le troisième pays le plus vulnérable aux changements climatiques dans le monde), la santé des sols, la biodiversité et toutes les menaces qui pèsent sur elle. L'environnement étant à la fois stratégique et très menacé à Madagascar, à la croisée d'enjeux politico-économiques, touristiques, mais aussi culturels. Pour en revenir au contexte, les géosciences en étudiant la santé du sol, et son intersection avec les changements climatiques peuvent par exemple fournir des informations on ne peut plus éclairées sur les éboulements qui fauchent des vies chaque année sur les hauteurs d'Antananarivo.

Le colloque. Cette rencontre scientifique internationale est organisée par l'Institut d'Observatoire géophysique d'Antananarivo (IOGA), avec le soutien Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Université d'Antananarivo. Ce colloque marque également les 130 d'existence de l'IOGA, nommé a ses débuts, en 1889 : « L'Observatoire royal de Tananarive ». Jusqu'à maintenant d'ailleurs, l'IOGA est toujours situé à Ambohidepona, à l'axe Sud-Ouest de l'Université d'Antananarivo. Du point de vue qualité, des experts éminents, voire « les plus éminents » selon les organisateurs fourniront un travail acharné pour un colloque de haut niveau, côté recherches et partages, mais aussi de l'application concrète de toutes ces cogitations, car le bien-être de l'humain passant par la compréhension, la connaissance et la protection de son environnement (au sens large), c'est bien cela le but de la Science (du moins philosophiquement parlant). Ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice sont priés de remettre leur résumé avant le 15 juin. En amont il faut d'abord se renseigner auprès de l'IOGA. Notons que le Président du Comité scientifique du Colloque est le Pr Rakotoniaina Solofoarisoa, Directeur de l'Institut et Observatoire de Géophysique.

Objectifs. Comme dans l'esprit de chaque colloque, l'objectif est usuellement de partager et d'échanger informations et pratiques, de les capitaliser et de faire ainsi le tour d'un thème donné. Cette fois-ci ce sera donc les « Géosciences, ressources et technologies ». Le but est aussi d'inspirer des orientations nouvelles à donner aux futurs travaux de recherche, afin de mettre Madagascar à niveau, car les avancées en géosciences ont été considérables ces dernières décennies. Avec les effets du changement climatique qui frappent de plein fouet, notamment le continent africain, évaluer et capitaliser les connaissances scientifiques sur les géosciences, aussi bien au niveau national (Madagascar) que régional (Afrique) s'avère nécessaire, pour ne pas dire indispensable. Sur ce domaine notamment, l'avancement des connaissances et des technologies s'accompagne de la restriction de ressources, ce qui n'est pas bénéfique, ni pour la Terre, ni pour l'Homme. Raison pour laquelle il faut promouvoir les travaux scientifiques, mais en même temps mobiliser politiques et grand public.