Madagascar: Ecole supérieure polytechnique d'Antananarivo - Des étudiants grévistes s'en prennent aux journalistes

La violence faite aux journalistes faisant correctement- c'est-à-dire de manière libre et responsable- leurs métiers. Malheureusement, pour eux, certains étudiants grévistes de l'ESPA (Ecole supérieure polytechnique d'Antananarivo) ne l'ont pas compris, ou délibérément ignoré.

Hier, une partie de ces étudiants grévistes ont lancé des pierres agrémentées d'insultes et d'intimidations aux journalistes, venus pourtant faire leur travail, notamment recueillir auprès d'eux des informations fiables sur les motivations de leurs revendications, de leur grève. Un élan positif et « normal » auquel les étudiants ont répliqué avec violence et insultes. Une consœur a été blessée. Ce que ces étudiants ignorent c'est que ces actes dénués de respect et irresponsables ne servent pas leurs intérêts et portent un coup à leur crédibilité. Se mettre à dos les journalistes, c'est courir le risque que leurs revendications ne soient pas entendues par leurs cibles, notamment les autorités concernées, mais aussi connues du grand public.

Car les journalistes favorisent justement le dialogue et la justice sociale, en créant le lien entre les citoyens qui les gouvernent. Pour rappel, les revendications de ces étudiants portent sur la hausse exponentielle et selon eux, insoutenable des frais d'écolage et de logement, malgré la vétusté des équipements et des infrastructures. Par ailleurs, notons que la violence semble devenir monnaie courante dans les manifestations estudiantines de cette école supérieure, car ce n'est pas la première fois qu'ils agressent les journalistes. De plus, hier, il a été également rapporté qu'un étudiant a été grièvement blessé au visage, suite à des affrontements avec les forces de l'ordre.