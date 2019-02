Madagascar: Football / Itasy - La CNaPS Sport sacrée

C'est sur le score de 2 buts à 1 que la CNaPS Sport a battu Jet Mada, hier, en finale du Championnat d'Itasy au stade de Vontovorona. Déjà à la première période, Lalaina a ouvert le score pour les Caissiers.

De retour des vestiaires, Tojo a inscrit le second but pour la CNaPS. Les champions de Madagascar mènent par deux buts à zéro. Les protégés de Careca ont essayé de riposter où Tsito a réussi à avoir un penalty. Et c'est sur ce score de 2 buts à 1 que les Caissiers ont été sacrés champions d'Itasy. Les poulains de Tipeh ont repris ainsi le trophée perdu l'année dernière aux dépens de Jet Mada. Le tableau des équipes qualifiées pour le championnat de Madagascar nouvelle version commence à se dessiner. Elles seront 24 équipes réparties dans quatre poules de six équipes. Les rencontres de la première phase se joueront dans quatre sites à Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa et Toliara du 8 au 17 mars. Les deux premiers de chaque groupe rejoignent la compétition D1 et les 3es aux 5es disputeront la compétition D2.

La compétition D1 sera composée d'une poule unique de huit équipes où tout le monde rencontre tout le monde. Au programme de la compétition, sept journées où chaque équipe jouera sept matches. Il y aura un calendrier codé préétabli et un tirage au sort se fera après la 1re phase pour finaliser tous les calendriers. Pour la compétition du D2, la deuxième phase se disputera du 12 au 21 avril 2019 où il y aura deux groupes de six clubs soit au total cinq matches par club. Les deux premiers de chaque groupe obtiendront leur qualification pour la Poule des As qui se tiendra les 5 et 19 mai, les 09 et 23 juin et les 7 et 21 juillet 2019. Les rencontres entre les quatre clubs se jouent en six journées sous la formule aller et retour sur leur propre terrain.