Mali: CANAM - Le projet de budget 2019 évalué à plus de 61 milliards FCFA

La 18e session du Conseil d'Administration de la Caisse nationale d'Assurance Maladie (CANAM ) s'est tenue, mardi 26 février 2019 dans la salle de conférence du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM).

Elle était présidée par M. Moussa Alassane Diallo, président du Conseil d'Administration (PCA), en présence de M. Luc A. Togo, directeur général de la CANAM ainsi des administrateurs membres du Conseil d'administration.

Lors de cette 18e session, les participants ont examiné le procès-verbal de la 16e session ordinaire ; le procès-verbal de la 6e session extraordinaire ; l'état de mise en œuvre des recommandations de la 17e session ordinaire ; l'état de mise en œuvre des recommandations de la 6e session extraordinaire.

Aussi, ils ont procédé à l'examen et l'adoption du programme d'activités 2019 ; l'examen et l'adoption du budget 2019.

Dans son intervention, le Président du Conseil d'Administration (PCA) a évoqué les principales grandes actions proposées par la direction de la CANAM au titre de l'année 2019.

Lesquelles concernent , entre autres : la poursuite de la mise en œuvre du système d'information intégré biométrique et son arrimage avec les autres catégories sociales dans le cadre du RAMU ; la poursuite de la campagne d'enrôlement biométrique et le renforcement des opérations d'immatriculation de proximité ; la mise en œuvre des stratégies innovantes contribuant à l'amélioration des reversements des cotisations de l'AMO à la CANAM ; la poursuite de la mise en œuvre du plan de prévention et de lutte contre la fraude ; la poursuite et le renforcement du partenariat avec la presse privée pour une meilleure synergie de communication autour de l'AMO .

Selon Moussa Alassane Diallo, ces activités programmées s'articulent autour de trois résultats stratégiques : l'amélioration de la gestion financière du secteur ; l'augmentation de la couverture des populations par le système de protection sociale et la performance des organisations de l'économie sociale et solidaire.

Parlant du projet de budget de la CANAM, le PCA a indiqué qu'il se chiffre, en recettes et en dépenses, pour l'exercice 2019 à 61 239 000 000 F CFA. Or, celui de 2018 se chiffrait à 57 011 500 000 FCFA). Il y'a donc eu une progression de 7,42% cette année selon le PCA.

M. Alassane Diallo précisera que les dépenses concernent trois rubriques , à savoir les dépenses techniques ; les dépenses d'investissements et d'équipements et les dépenses de fonctionnement.

« Les dépenses techniques se chiffrent à 46 164 736 222 FCFA, soit 75, 38 % des dépenses totales. Quant aux dépenses d'investissements et d'équipements couvrant les logiciels, les frais d'études et du plan de constructions du siège de la CANAM et l'acquisition de matériels techniques, elles se chiffrent à 1 460 741 458 FCFA, soit 2,39% des dépenses totales » a détaillé Moussa Alassane Diallo.

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, elles se chiffrent à 13 613 522 320 FCFA, soit 22,23% des dépenses totales. « Les frais de personnel, les autres services consommés et les matières et fournitures consommées constituent l'essentiel de ces dépenses », a ajouté M. Alassane Diallo.