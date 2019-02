Afrique de l'Ouest: Groupe Sonatel - La croissance du chiffre d'affaires maintenue au Sénégal

La Direction Communication Institutionnelle et des Relations Extérieures de la Sonatel informe qu'au Sénégal, la croissance du chiffre d'affaires s'est maintenue sur toute l'année 2018 grâce au renforcement de la contribution de la Data Mobile et d'Orange Money (qui est devenu leader du transfert d'argent national).

A son avis, une baisse de l'EBITDA est toutefois notée par rapport en 2017 malgré l'amélioration de la marge directe suite aux impacts fiscaux et réglementaires et les produits non opérationnels exceptionnels de 2017.

Et d'aviser que le renforcement des investissements sur les activités en croissance (Data et Orange Money) a permis à Sonatel de garder son leadership malgré l'élargissement du champ concurrentiel pour les services financiers Mobile et l'accès à internet avec le lancement des FAI (Fournisseur d'Accès Internet).

Avec un taux de pénétration mobile de 105%, poursuit-elle, les données mobiles Orange y évoluent à 40,7% et Orange Money a un taux de pénétration de 22,7%. La base des clients mobile Orange y progresse également jusqu'à 8,7 millions.