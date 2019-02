Sénégal: SONATEL - Un exercice 2018 dopé par une bonne dynamique commerciale

Le groupe Sonatel a maintenu son leadership sur ses marchés principaux grâce au maintien de la dynamique de recrutement et des positions de marché fortes en valeur et en volume malgré le fait qu'une nouvelle orientation dans la politique de recrutement client centrée sur la conformité et la valeur a impliqué une baisse de la base mobile au Mali.

Le communiqué qui donne l'information stipule ainsi que le parc global s'établit à 29,7 millions de clients à fin 2018, soit -1,7% % par rapport à 2017.

Un parc qui, d'après les services du groupe, est impacté principalement par l'évolution de la base d'abonnés mobiles au Mali (-16,5%) suite à l'arrêt des recrutements massifs au profit de l'acquisition de clients orientée valeur.

A cela, s'y greffe une très bonne dynamique de recrutement qui est cependant notée en Guinée (+7.2% grâce aux actions d'animations dans nouvelles zones couvertes), au Sénégal (+4,7% grâce à une bonne maitrise du churn, à la hausse des acquisitions et une bonne dynamique commerciale sur la 4G), en Sierra Leone (+40.1% avec une présence et une couverture améliorée surtout en zone non couverte) et à Bissau (+5,6% grâce aux nouvelles offres sur les usages data et orange money).

Il a été aussi noté une reprise de la croissance de la base fixe tirée par le Haut Débit grâce aux offres Très Haut Débit Fibre et Flybox 4G, avec 302 243 clients fixes contre 285 294 dont 219 144 clients internet Haut Débit contre 165 513 en 2017, en croissance de +34%.

Selon la même source, cette stratégie de recrutements orientée valeur a permis d'améliorer l'ARPU (chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé avec un client data mobile) à 1 483 FCFA soit +20,3% par rapport à 2017 et de consolider ses parts de marché en volume comme en valeur (leader au Sénégal avec 53%, au Mali avec 56%, en Guinée avec 63%, à Bissau avec 56% et second en Sierra Leone avec 45%).