Cote d'Ivoire: Campagne "mes seins sans cancer"/Leah Guigui, présidente d'Echo médias - «Nous voulons démystifier la maladie»

interview

Le 1er mars, à la mairie de Treichville, va être donné le coup d'envoi de la première édition d'une nouvelle campagne pour inviter les femmes au dépistage précoce du cancer du sein.

Qu'est-ce qui motive l'organisation de cette campagne de dépistage gratuit du cancer du sein que vous organisez ?

Le cancer du sein est connu comme étant le cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, et cela depuis des décennies, les femmes meurent du cancer du sein.

Plus encore aujourd'hui, ce sont quelques 1223 femmes qui meurent chaque année dans l'ignorance la plus totale de cette maladie. Cette situation constitue un vrai problème de santé publique.

Nous initions cette campagne pour informer et sensibiliser la population cible à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein et les chances de guérison. Nous voulons également démystifier et faire changer la perception de cette maladie au sein de la population.

Le dépistage aide à détecter certains cancers de façon précoce, au moment où ils sont le plus traitables. Il reste le meilleur moyen de limiter les conséquences néfastes de la maladie.

De nombreuses initiatives ont déjà été menées par Echo Médias, notamment les Journées de Mobilisation des Médias contre le Cancer du sein (JMMC). Mais la campagne « Mes Seins sans cancer » est à sa première édition et elle constitue un enjeu majeur pour la santé des femmes.

Comment et où se déroulera cette campagne ?

Cette campagne se déroulera du 22 mars au 26 octobre dans les communes du district d'Abidjan. Nous avons la chance de collaborer avec des structures spécialisées qui ont bien voulu nous accompagner, à savoir le Programme national de lutte contre le cancer (PNLCa) et la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire (Sogoci).

Avant la phase pratique, nous organisons une cérémonie de lancement qui aura lieu le vendredi 01 mars 2019, à la mairie de Treichville.

Nous tenons à rappeler que cette campagne de sensibilisation et de dépistage se tient sous le parrainage du ministre de la Ville, Albert François Amichia et la présidence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé.

Pour le calendrier 2019, cinq communes ont été retenues, notamment Treichville, Marcory, Port-Bouët, Yopougon et Abobo qui accueillera la cérémonie de clôture.

Pour le bon déroulement de cette campagne, Echo Médias a mobilisé cinquante spécialistes, des gynécologues, des oncologues et des sages-femmes pour la prise en charge des femmes.

Une caravane sillonnera les communes avant et pendant la campagne afin de mobiliser efficacement notre cible.

Comment les communes concernées par cette opération ont-elles été retenues ? Et à quand des actions à l'intérieur du pays ?

La sélection des communes n'a pas été soumise à des critères particuliers. C'est en accord avec le Programme national de lutte contre le cancer (PNLCa) et les maires des communes concernées que nous avons établi une liste pour l'édition 2019, en attendant le lancement de la campagne pour l'année prochaine, dans les cinq communes restantes.

Nous envisageons de sillonner également les villes de l'intérieur du pays parce que toutes les femmes sont concernées par cette maladie. On donnera de plus amples informations sur cette autre étape au moment opportun.

Vous visez 2500 femmes, comment organisez-vous la mobilisation ?

Au-delà de la stratégie médiatique, nous bénéficions du soutien des maires des différentes communes concernées, qui ont préalablement été sensibilisées à la question et qui manifestent un grand intérêt pour cette campagne pour le bien-être de leurs administrés.

A travers l'implication remarquable des directions de la santé et des services sociaux culturels de ces mairies, nous comptons toucher et mobiliser notre cible, les femmes ; mais aussi les hommes.

Quel bilan faites-vous de vos précédentes initiatives dans le cadre de la lutte contre le cancer ?

Dans le cadre de nos activités sur la santé, depuis 2017, nous menons des actions d'information et de sensibilisation contre le cancer en général, et en particulier contre le cancer du sein.

En octobre, mois international dédié à la sensibilisation au cancer du sein dénommé « Octobre Rose », nous avons organisé ces deux dernières années les Journées de Mobilisation des Médias contre le Cancer du sein (JMMC).

La dernière édition s'est déroulée à Grand-Bassam, sous le parrainage du Vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan, en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Aka Aouélé, et du ministre de la Communication et des Médias, M. Sidi Touré ; des personnalités à qui nous réitérons nos remerciements pour leur engagement.

Lors de ces journées, nous avons pu mener de nombreuses activités, notamment des séances de sensibilisation et de dépistages, des ateliers de formation pour les journalistes parce que notre organisation est essentiellement composée de professionnels des médias.

En outre, grâce à notre partenariat avec RFI, nous avons pu réaliser une émission spéciale JMMC sur le thème de la prise en charge du malade du cancer du sein en Côte d'Ivoire.

Pour féliciter et encourager la presse et les partenaires engagés pour cette cause, nous avons également initié des prix spéciaux.

Vous êtes partie prenante à chaque édition d'Octobre Rose. Pouvons-nous avoir la primeur de ce qui se prépare pour cette édition 2019

Nous sommes déjà en plein dans les préparatifs de la 3ème édition. Echo Médias reste fidèle à la mission qu'elle s'est assigné qui est d'informer et de sensibiliser la population à la prévention et au dépistage du cancer du sein.

Cette année s'annonce pleine en innovations. Nous organiserons les Journées de Mobilisation des Médias contre le Cancer du sein (JMMC), dans une ville de l'intérieur du pays.