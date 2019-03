Congo-Kinshasa: L' ex-majorité rejette les sanctions américaines contre des personnalités

En RDC, l'ex-majorité présidentielle rejette les sanctions prises par les Etats-Unis contre des personnalités congolaises qui sont accusées de corruption et d'enrichissement en rapport avec les élections du 30 décembre 2018.

Pour Alain André Atundu, porte-parole des partisans de l'ex-président Joseph Kabila, la souveraineté et l'indépendance de la RDC n'ont pas de prix.

« Nul ne peut être condamné ou sanctionné, nul ne peut demander pardon et pitié pour avoir sauvegardé ces valeurs fondamentales et fondatrices de la République », a-t-il dit.

Avant d'ajouter que la charte des Nations unies qui est un accord-cadre des relations d'égalité entre les Etats membres, consacre ces valeurs comme base de tout règlement et de toute initiative dans le concert des nations.

« Face aux manigances perverses et cyniques des ennemis de la République et de la démocratie, dont l'objectif évident d'asservir le peuple congolais, la Majorité attend des autorités nationales et de tous les patriotes une réplique vive et appropriée afin de ne pas porter atteinte à la dignité de tout un peuple », a lancé Alain André Atundu.

« La Majorité exhorte ses partenaires africains et de la communauté internationale à dénoncer vigoureusement, et sans ambages, cette pression immorale et politiquement indécente des autorités américaines.

Ce vil chantage sur les autorités nationales et sur les paisibles populations ne saurait ébranler la volonté et la détermination du peuple congolais à capitaliser les acquis de la passation pacifique du pouvoir entre le président Kabila et le président Tshisekedi dans un esprit civilisé et de partenariat responsable », a-t-il conclu.