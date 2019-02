Sénégal: Alioune Tine souligne la nécessité de remettre du sens dans la politique

Dakar — Le sens a quitté la politique au Sénégal en raison notamment de son fonctionnement partisan et de réalités telles que la transhumance, au détriment de la démocratie sénégalaise, estime le directeur de l'ONG Amnesty International en Afrique de l'Ouest, Alioune Tine.

"Aujourd'hui, il n'y a plus de sens dans la politique. Et c'est la chose la plus grave. Quand ça arrive, tout peut arriver.

Je ne sais pas qui sera élu" à l'issue du scrutin présidentiel de dimanche, "mais il faudra qu'il remette du sens dans la politique", a-t-il déclaré dans une interview parue dans l'édition de jeudi du quotidien privé Enquête.

Alioune Tine demande que "l'on se débarrasse du phénomène partisan et que la Fonction publique ainsi que les postes essentiels dans ce pays soient occupés par les plus méritants".

Parlant de l'arrestation du rappeur Karim Xrum Xax, pour "incitation à la révolte et injures politiques", il a souligné : "C'est le manque de dialogue entre le pouvoir et la jeunesse qui nous amène ces formes de rupture. Et tout ça est alimenté par le phénomène partisan".

"Je vous assure que c'est un cancer pour le vivre ensemble. La démocratie, c'est le conflit, mais ce n'est pas l'exclusion. Ici, c'est l'exclusion de tous ceux qui ne partagent pas votre opinion. De même que la corruption politique et la transhumance", note M. Tine.

Or, la démocratie "n'a jamais été donnée aux Sénégalais sur un plateau d'argent. C'est le fruit des luttes démocratiques", syndicales et militantes. "Et c'est tout ça qui a constitué l'exception sénégalaise", a fait valoir le directeur d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest.

"Il faut donc être assez attentif, mais en même temps, il faut être vigilant par rapport à certaines choses qu'on n'a jamais vues au Sénégal", a-t-il dit au sujet de certains comportements électoraux considérés assimilés par certains à un vote ethnique ou confrérique.

Les électeurs des régions nord du Sénégal, qui ont massivement voté en faveur du président sortant Macky Sall, "ont l'habitude d'être légitimistes.

C'est-à-dire toujours avec le pouvoir. C'est cela la psychologie dans le Fouta. C'est la psychologie de l'imamat. C'est Dieu qui donne le pouvoir, il ne faut pas donc aller à l'encontre", a-t-il analysé.

Pour la région de Ziguinchor, dont les voix sont majoritairement allées au candidat de l'opposition Ousmane Sonko, "c'est un peu différent", en raison notamment du "brassage interculturel tel que ces questions identitaires ne se posent pas", a-t-il ajouté.

"Il faut donc être assez attentif, mais en même temps, il faut être vigilant par rapport à certaines choses qu'on n'a jamais vues au Sénégal", a indiqué Alioune Tine.