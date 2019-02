Afrique: Minerais - Deux pays africains dans le top 10 de la production de l'or

L'Afrique du Sud et le Ghana figurent parmi les dix plus grands producteurs du monde, dans un classement qui met la Chine en première position, avec 13%.

Entre l'Afrique et l'or, c'est une longue et grande histoire qui renvoie à l'empire du Mali, dont le souverain, Kankan Moussa, a toujours été considéré comme l'homme le plus riche du monde pour avoir régné sur un royaume connu comme le principal producteur d'or de son époque.

Le Mali figure toujours parmi les plus grands producteurs d'or. Il occupe actuellement le quatrième rang continental et loin du top 10 mondial. Aujourd'hui, le premier producteur d'or au monde est la Chine avec quatre cent vingt-six tonnes produites en 2018, devant l'Australie (295,1 tonnes), la Russie (270 tonnes), les Etats-Unis (230 tonnes) et le Canada (175,8 tonnes).

Quant au premier pays africain figurant dans le top 10 mondial, c'est l'Afrique du Sud, avec une production établie à 139,9 tonnes en 2018, occupant le huitième rang mondial. Le Ghana boucle le top 10 des plus grands producteurs d'or du monde avec une production de 101,7 tonnes.

Jadis appelé Côte d'or, le Ghana a vu sa production augmenter de sept tonnes en 2018, par rapport à 2017. L'or représente plus de 20% des recettes d'exportation totale.

Top 10 des plus grands producteurs d'or

1- Chine (426 tonnes); 2- Australie (295,1 tonnes); 3- Russie (270,7 tonnes); 4- États-Unis (230 tonnes); 5-Canada (175,8 tonnes); 6- Pérou (162,3 tonnes); 7- Indonésie (154,3 tonnes); 8- Afrique du Sud (139,9 tonnes); 9- Mexique (130,5 tonnes); 10-Ghana (101,7 tonnes).